Las referencias históricas que Abascal hubiese preferido escuchar de Zelenski: "Es hilar demasiado fino"

El discurso de Volodímir Zelenski en el Congreso de los Diputados acaparó todas las miradas este martes por la tarde. Los ciudadanos escucharon atentamente las palabras del presidente ucraniano, quien solicitó ayuda para hacer frente a la invasión rusa y criticó que algunas empresas continúen comerciando con el país que está tratando de invadir su país.

Con el objetivo de causar un mayor impacto en la sociedad española, Volodímir Zelenski comparó la situación de su territorio con el bombardeo de Guernica en abril de 1937. Este paralelismo enunciado por el líder ucraniano generó todo tipo de reacciones entre los partidarios que consideraron un buen ejemplo esta referencia histórica y los que piensan que Zelenski no estuvo acertado.

A este último grupo pertenece el presidente de Vox, Santiago Abascal. El líder de la formación ha manifestado su desacuerdo a la comparativa realizada por Zelenski, resaltando que hay otros acontecimientos históricos que se ajustan más a la invasión rusa de Ucrania. Antes de esta crítica, Abascal quiso destacar la "actuación heroica ante la agresión criminal y mortífera de Putin, que a la mayoría de políticos occidentales habría hecho huir en helicóptero". Una vez admirado la actuación del presidente de Ucrania, expuso su desacuerdo con la referencia enunciada en el Congreso de los Diputados. Este tema también ha sido tratado en 'La Tarde' de COPE, donde Fernando de Haro ha comentado con un experto la comparación de Zelenski con el Guernica y si las referencias históricas del presidente de Vox son acertadas.

Los sucesos a los que hace referencia Santiago Abascal son la matanza de Paracuellos, la invasión a España por parte de las tropas de Napoleón o la persecución asesina de españoles en tierra vasca.





Para conocer lo que ocurrió en estos tres acontecimientos, COPE.es ha contactado con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas y colaborador de 'La Linterna' en la sección Historia con Mayúsculas.

Matanza de Paracuellos

La primera de las referencias que hace Santiago Abascal es la de la matanza de Paracuellos. El historiador explica que este suceso ocurrió en los últimos días de 1936 y fue un crimen perpetrado por el bando republicano. "Se trata del asesinato indiscriminado en Paracuellos del Jarama de aproximadamente unos 3.000 ciudadanos que se consideró que estaban vinculados con el bando nacional", explica el experto.

Respecto a si este suceso es comparable o no con la situación en Ucrania, Emilio Sáenz defiende que hay un elemento claro que difiere. "En Ucrania no es una guerra civil y en España sí. Puede haber un elemento de comparación por la represión indiscriminada contra una población sin ningún motivo, pero me parece que es hilar demasiado fino frente a la referencia del bombardeo de Guernica, que fue un crimen perpetrado por la fuerza aérea del III Reich", argumenta para destacar que el bombardeo de Guernica fue una mejor elección.





Invasión a España de tropas napoleónicas

El segundo episodio al que se refiere Santiago Abascal ha sido la invasión de España por parte de las tropas napoleónicas. "Es un elemento de comparación más interesante", explica el historiador. En este suceso, el ejército francés entró a España en principio como aliados, pero ocuparon el territorio. Esto generó una reacción popular que decanta en el levantamiento del 2 de mayo, que terminó con las ejecuciones del 3 de mayo inmortalizadas por Francisco de Goya y supuso el inicio de la Guerra de la Independenica. "Es una invasión de un país a otro país, son actos brutales y carentes de justificación contra la población civil, podía haberse utilizado ocmo comparación por Zelenski, pero no creo que sea reprochable en el contexto que se encuentra Zelenski que tenga que hacer referencia a toda la historia de España", opina el historiador.

En cuanto a este acontecimiento, surge la duda de si decidió no nombrar la invasión napoleónica por no ponerse en contra a Francia, uno de los países que lideran las sanciones contra Rusia. Sobre esto, Emilio Sáenz explica que "es posible que Zelenski no quisiera vincular o citar a Francia como potencia agresora dado que es uno de los líderes de la respuesta europea contra la Rusia de Vladímir Putin".

Atentados de ETA

El último episodio histórico que nombra Santiago Abascal es la persecución asesina de españoles en tierras vascas, refiriéndose a los atentados de la banda ETA. Estos sucesos fueron "atentados crueles e indiscriminados" tanto en el País Vasco como en el resto de España que aterrorizaron a toda la población. "Es uno de los más lamentables, tristes y condenables hitos de nuestra historia reciente", explica el historiador, que además señala que provocó una salida significativa de vascos de su territorio por amenazas.

Sobre si son dos tragedias comparables, explica que "podría haber sido una referencia", pero que se trata de una actividad terrorista sufrida durante décadas que "no tiene que ver con la agresión de una potencia extranjera". Emilio Sáenz comenta que en cuanto a ataque a civiles se podría haber utilizado, pero hay una gran diferencia entre ambos acontecimientos trágicos.