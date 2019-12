Las redes reprochan a Sánchez que felicite el Ramadán y no la Navidad

Este martes de Nochebuena, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha aprovechado para felicitar las “fiestas” a los españoles a través de su cuenta personal de Twitter “¡Felices fiestas! Jai Zoriontsuak. Bones festes. Boas festas Y mis mejores deseos de justicia, paz y concordia para todos y todas”, señalaba.

Una vez más Sánchez, evitaba referirse a la Navidad al igual que hizo el pasado año, lo que ha generado un cierto revuelo en la red social.

Las redes no tardaban en responder a este mensaje. Hay quien le recordaba al presidente que “estas fiestas, celebran la Navidad” y le animaba a felicitarlas "al igual que hizo con el Ramadán". "Se dice Feliz Navidad. No cuesta tanto. Felicitar el Ramadán no te costó nada", advertían otros usuarios. Estos mensajes se remiten a 2018 cuando Pedro Sánchez deseaba "a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el Fitr", la fiesta del final de ayuno del Ramadán. "Que el mes de Ramadán que acaba de concluir os traiga, nos traiga a todos, mucha paz. ¡Eid Mubarak!", decía entonces.

De hecho Ramadán se ha convertido en tendencia este martes por la tarde en Twitter.

Deseo a todos los musulmanes de España un muy feliz Eid el Fitr. Que el mes de Ramadán que acaba de concluir os traiga, nos traiga a todos, mucha paz. ¡Eid Mubarak! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 15, 2018

Al igual que Sánchez, el pasado día 22 Moncloa ya felicitaba en Twitter “las fiestas” a los españoles y lo hacía de cinco maneras distintas: en español, en vasco, en gallego, en catalán y en inglés.