Las propuestas de Sánchez: subida del salario mínimo, más gasto en Educación y evitar el bloqueo político

SISTEMA ELECTORAL

- Pedro Sánchez ha ofrecido un "pacto de Estado"para reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula el procedimiento de investidura, "y que debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria" para evitar bloqueos y que gobierne la lista más votada. "Los ciudadanos no deben sufrir nunca más la amenaza de una repetición electoral, con una votación basta", ha subrayado Sánchez en el discurso de investidura ante el pleno del Congreso. Y para poder materializar ese acuerdo, Sánchez ha pedido a los grupos que faciliten el Gobierno y posteriormente se aborde la reforma constitucional del artículo 99 "para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en este país".

- Para el socialista, el voto rogado es una "tragedia democrática" que debe reformarse para permitir que los residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al sufragio. "Un ciudadano español lo es independientemente de donde resida", ha dicho Sánchez antes de insistir en la necesidad de reformar este sistema de voto

FRANCO

- El Gobierno espera dar "pronto cumplimiento" a la Ley de Memoria Histórica y al mandato del Congreso para culminar la exhumación de Franco. Y ha argumentado que "una democracia no puede tener un mausoleo dedicado a un dictador".

CATALUÑA



- Respecto a Cataluña, Sánchez no se ha referido en concreto al conflicto secesionista pero sí ha afirmado que para superar las tensiones territoriales no solo se requiere aplicar la Constitución, sino que será necesario "un proyecto colectivo, de regeneración nacional, progreso y de inspiración europeísta". "¡Qué sentido tiene fomentar la división, la desunión y la segregación dentro de España cuando necesitamos más Europa!", ha exclamado el presidente en funciones.

ECONOMÍA

- Su Gobierno derogará el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % que fue aprobado por el PP y ha reiterado que la actualización se hará conforme al IPC real. Sánchez ha recalcado la importancia en esta legislatura del Pacto de Toledo, que estuvo a punto de cerrar un acuerdo en el Congreso, pero que no fue posible ante "la precipitación de las elecciones". "Ese acuerdo social es fundamental", ha dicho Sánchez tras incidir en que hay bases muy sólidas sobre las que reforzar el sistema de la Seguridad Social y una "clara voluntad política" de evitar que las pensiones se mermen. Aunque el presidente del Gobierno en funciones ha recordado el objetivo de acabar con el déficit público de la Seguridad Social en un plazo de cinco años, no ha especificado en qué medida actualizará las pensiones en 2020. El real decreto de subida de las pensiones aprobado por su Ejecutivo anterior sólo contemplaba la revalorización general del 1,6 % de las pensiones para este año. En cuanto al factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida y actualmente aplazado a 2023, Sánchez no ha hablado de eliminarlo sino de "reformularlo".

- El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno ha prometido subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) según recomienda la carta social Europea que va más allá de los actuales 900 euros, así como un nuevo Estatuto del Trabajador cuanto antes. Sánchez ha avanzado también que en el menor tiempo posible traerá también a la Cámara un nuevo Estatuto de Trabajadoren el marco del diálogo social en el que la contratación indefinida sea la normalidad. Ha afirmado que, además, en julio el número de parados se situará por debajo de los 3 millones de euros por primera vez desde 2008, aunque ha pedido no confiarse ante la buena marcha de la economía porque hay muchos riesgos y se está ralentizando.

- Quiere aprobar un Estatuto del Becario, así como un plan para reunificar los subsidios y elevar la protección a los colectivos más vulnerables.

- Considera un "reto fundamental" la reforma del sistema de financiación autonómica esta legislatura. Una reforma que, ha dicho, debe "concretar" las necesidades y los recursos que se necesitan para fortalecer dicho sistema y de esta forma fortalecer el estado de bienestar.

- Promete rentas de inserción estables y un ingreso mínimo vital vinculado a la lucha contra la pobreza infantil y aboga por un gran pacto nacional en este terreno.

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

- Sánchez ha prometido una Ley de Plásticos de un solo uso para reducir la generación de residuos y fomentar el consumo sostenible. Sánchez ha recalcado la importancia de un Gobierno que fomente la transición ecológica y que de relevancia a la energía sostenible, por lo que se ha comprometido a aprobar una Estrategia Estatal de Economía Circular. También un plan para la transición ecológica y la descarbonización que favorezca las oportunidades de las empresas y frene los "enormes costes sociales" existentes actualmente. No obstante, ha recordado el plan contra la pobreza energética aprobado por su anterior Ejecutivo con la implantación de los bonos sociales eléctrico y del gas, y con la eliminación del impuesto al sol. "Son medidas que tienen como horizonte bajar el precio de la luz", ha dicho en clara alusión a una de las peticiones que le hace el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez ha insistido en que la transición del modelo energético debe ser justo con los territorios y con los sectores damnificados y debe ser solidaria e inclusiva. Al respecto se ha referido a la importancia de la fiscalidad medioambiental.

- "Nadie va a parar Madrid Central", porque no puede haber "pasos atrás" en la política de protección del medio ambiente y sería "una irresponsabilidad absoluta" renunciar "al derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio", ha asegurado este lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha instado a "una lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano" para que las ciudades de al menos 50.000 habitantes se doten de zonas de bajas emisiones contaminantes. Además de esta prioridad, ha destacado su compromiso con la rehabilitación energética, la fiscalidad verde y la futura ley de cambio climático, y ha apoyado un turismo sostenible y el desarrollo de una estrategia estatal de conservación de la biodiversidad.

EDUCACIÓN

- El candidato socialista ha propuesto un acuerdo que garantice que la inversión en Educación alcance el 5 % del PIB "con independencia de la coyuntura económica y de los Gobiernos políticos que haya en los sucesivos años".

- Permitirá a los ayuntamientos destinar el superávit para plazas públicas en educación infantil. Esta medida tendrá un impacto de 300 millones de euros. También ha dicho que se presupuestarán 30 milones de euros para aquellos municipios que no tienen superávit pero que planifiquen este tipo de infraestructuras en sus ayuntamientos.

CULTURA

- Sánchez se ha comprometido en su discurso de investidura a la creación de una Oficina de Derechos del Autor, a "completar" el Estatuto del Artista y a aprobar la Ley de Mecenazgo. Se ha comprometido a completar el Estatuto del Artista, "objeto de consenso de todos los grupos la pasada legislatura"; a crear la Oficina de Derechos del Autor y a aprobar la Ley de Mecenazgo "que necesita" la Cultura.

- El candidato del PSOE ha destacado también que se va a reforzar la "digitalización de contenidos en todos los ámbitos" y se apoyará "a las industrias culturales, a las industrias creativas y en especial al sector audiovisual y de videojuegos"

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

- Sánchez se ha comprometido a reformar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal si llega a liderar de nuevo el Ejecutivo, porque "no puede existir una relación sexual sin el consentimiento expreso de la mujer". "Una violación es una violación. No queremos 'manadas' ni lobos solitarios en las calles de nuestro país", incidido. Durante su discurso de investidura, ha señalado que "el silencio no equivale a una afirmación" y, por ello, ha expresado su intención de trasladar esta idea a la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

FAMILIA

- Intención de aprobar una Ley de Familias que dará respuesta a nuevas realidades como las familias monoparentales, los partos múltiples o las familias de acogida.

VIVIENDA

- Su futuro Ejecutivo se compromete a "frenar aún más las subidas de los alquileres" y ha propuesto una Ley Estatal de Vivienda que tenga una función social.

VENEZUELA

- Sánchez ha defendido la necesidad de mantener el compromiso de España con el Grupo de Contacto internacional para buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela y la celebración de elecciones "con las debidas garantías" y bajo supervisión internacional.

LEY MORDAZA

- El candidato a la Presidencia del Gobierno ha anunciado su compromiso de "derogar" la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".

JUSTICIA

El candidato socialista ha subrayado que España necesita una justicia eficaz, accesible, moderna y fiable y ha mostrado su voluntad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y revertir cambios legales como el que impuso límites temporales a las instrucciones penales o el que limitó en 2014 la aplicación de la justicia universal. También ha considerado fundamental avanzar en un nuevo sistema de acceso a la judicatura que fomente la igualdad. Suprimir los plazos de instrucción o recuperar la jurisdicción universal fueron dos de los compromisos adoptados por Sánchez en la pasada legislatura