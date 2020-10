Las principales restricciones de las CCAA en el estado de alarma y otras noticias para conocer antes de salir

1. Las comunidades autónomas al frente del estado de alarma: así gestiona cada región sus propias restricciones

Ricardo Rubio

España vuelve a estar bajo un decreto de estado de alarma para intentar frenar el impacto de la segunda ola de la covid-19. En esta ocasión, el Real Decreto aprobado de este estado de alarma aprobado por el Gobierno el pasado domingo 25 de octubre es algo diferente al aprobado el pasado mes de marzo, ya que el principal objetivo es dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios para tomar las medidas que consideren adecuadas para frenar la pandemia sin la necesidad de la autorización de los tribunales.

2. PSOE y Podemos logran un acuerdo para el borrador de PGE, al pactar regular el precio del alquiler en 4 meses

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para llevar este martes el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su aprobación al Consejo de Ministros. Concretamente, se ha alcanzado un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM). El contenido concreto del acuerdo será detallado este martes.

3. Ayuso pide 759 policías y guardias civiles para vigilar el estado de alarma y los confinamientos en municipios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes al delegado de Gobierno en la región, José Manuel Franco, un total de 759 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil para controlar el estado de alarma y los 'confinamientos' en municipios en una reunión en la que han acordado "trabajar conjuntamente para coordinar las actuaciones derivadas del decreto aprobado ayer por el Gobierno central.

4. Simón se niega a dar la lista de expertos que aconsejaron el estado de alarma porque "es muy larga"

JuanJo Martín

"Hay una lista larga de expertos", ha recalcado el epidemiólogo. Sobre este asunto, los periodistas le han preguntado si podía informar de los nombres de los expertos que conforman esta lista, sobre todo después de la polémica suscitada hace unos meses tras que saliera a la luz que no existía el "comité de expertos" que tantas veces había sido defendido por Salvador Illa, Fernando Simón y Pedro Sánchez. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias ha explicado que "no merece la pena decir el nombre de todos los expertos porque la lista es muy larga".

5. El epidemiólogo de la Casa Blanca advierte que Estados Unidos aún está en la primera ola de covid-19

El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpaEuropa Press

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha asegurado este lunes que la nación norteamericana no está inmersa en una segunda ola de contagios de la COVID-19 "porque la primera ola no terminó". En referencia al incremento de casos que Estados Unidos registra desde hace días, Fauci ha puntualizado que, a su juicio, "es más una prolongación y una exacerbación de la ola original". "Es una especie de semántica", ha manifestado, cuestionándose se otro eventual aumento de personas contagiadas en el futuro podría llamarse "tercera ola o primera ola extendida". "No importa cómo lo mires, no son buenas noticias", ha remachado en una entrevista recogida por la cadena de televisión CNN.