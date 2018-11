Las ministras de Pedro Sánchez siguen el protocolo en Marruecos pero no en el Vaticano

La visita de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado lunes para tratar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los caídos ha sido muy analizada en los medios de comunicación. Pero las redes sociales se han centrado en otro aspecto, la falta de protocolo de la número dos de Pedro Sánchez en la vestimenta que eligió para entrevistarse con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

La ministra lucía un top con encaje muy criticado por aquellos que no lo han considerado apropiado para realizar una visita oficial a la Santa Sede. En el programa ‘Herrera en COPE’, Santi González ha señalado que: “Twitter se volcó ayer defendiendo el derecho de la ‘vice’ a lucir el extravagante top con encajes, equiparándolo con las faldas de su interlocutor. La diferencia es que el atuendo del cardenal hacía semblante, por decirlo en términos de psicoanálisis, mientras ella no iba vestida para la ocasión, como no lo habría ido el Presidente si acude a una audiencia con el Papa vestido con bermudas y sombrero Panamá”.

El ejercicio de protocolo de la vicepresidenta del Gobierno ha sido comparado con el de la ministra de Justica, Dolores Delgado, que en su visita a Marruecos si eligió de forma correcta el atuendo para la visita oficial. Delgado decidió ponerse un pañuelo blanco en la cabeza para mostrar respeto al país árabe y a la religión musulmana. “Comparen el atuendo de la ‘vice’ calvo con las fotos que publica este jueves ‘El Mundo’ en su página cinco. La ministra de Justicia, Lola delgado, firma un libro en Rabat con la cabeza cubierta por un pañuelo de color blanco a modo de homenaje. ¿Por qué las ministras españolas acatan el protocolo musulmán pero hacen mangas y capirotes ante la Iglesia Católica?”, se ha preguntado el colaborador de ‘Herrera en COPE’.