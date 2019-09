Las 'idas y venidas' de Albert Rivera con Pedro Sánchez: de una férrea oposición a una posible investidura

Continúan las dudas sobre si Pedro Sánchez será el próximo presidente del Gobierno en la próxima sesión de investidura o por otro lado habrá una repetición electoral el próximo domingo 10 de noviembre. Su socio preferente, Unidas Podemos, no está dispuesto a reducir sus pretensiones para facilitar la investidura del líder socialista, situación que hace aún más complicada la formación de Gobierno.

En este sentido, la única opción que le quedaría a Sánchez es un acuerdo con Ciudadanos, partido que ya ha mostrado férrea negativa de acompañar al PSOE en el futuro Ejecutivo. Incluso las bases socialistas no verían con buenos ojos este acuerdo: recordamos los gritos en la calle Ferraz del pasado 28 de abril, cuando los afiliados y simpatizantes socialistas pedían a Sánchez que "con Rivera no".

Pero la relación de Ciudadanos con el PSOE ha tenido muchos altibajos. Con la sombra de "España Suma" en el horizonte. Albert Rivera ha pedido al líder de los populares, Pablo Casado, estudiar una posible abstención que permita a Pedro Sánchez ser investido y así evitar la entrada de Unidas Podemos en el próximo Consejo de Ministros. Esta postura del líder de la formación naranja se ha convertido en una sorpresa para su electorado y también para el de centro-derecha tras las siguientes declaraciones hechas, no hace mucho tiempo, sobre un posible apoyo a Sánchez.

6 de junio de 2019: Rivera: "Vamos a vigilar el Gobierno de Pedro Sánchez"

El líder de Ciudadanos señaló que no facilitaría la investidura de Pedro Sánchez, a quien le urgió que forme Gobierno y que este no se demorase "por el bien del país" para que se pudiera poner en marcha la legislatura. "Vamos a vigilar al Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos y los independentistas", dijo Rivera después de su encuentro con el rey en la ronda de consultas previa a la propuesta de un candidato para la investidura.

Esta postura fue ratificada 10 días en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados: "Ciudadanos, con los resultados electorales en la mano, no podemos liderar un gobierno, no podemos formar gobierno y por tanto como sabemos contar y leer los resultados: estamos en la oposición. No apoyaremos la investidura y además Pedro Sánchez sí ha cambiado su postura respecto a la última reunión y es que tiene la obligación institucional de formar gobierno".

16 de septiembre de 2019: "Una solución de Estado"

Rivera, ha planteado por teléfono al presidente del PP, Pablo Casado, una abstención conjunta a la investidura de Pedro Sánchez, en base a tres compromisos "con España y los españoles".

"Si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, sí al respeto a las sentencias del procés y a no indultar a los condenados y se compromete con la economía", ha asegurado Rivera en una rueda de prensa en la sede nacional, Ciudadanos está dispuesto a desbloquear la investidura.

El líder de Ciudadanos ha dejado claro que Sánchez tiene que cumplir los tres requisitos para contar con la abstención que quiere acordar con Casado: En primer lugar ha dicho que el PSOE tiene que "romper su pacto en Navarra con Otegi", en alusión a la abstención de EH Bildu que posibilitó el Ejecutivo del PSN, Geroa Bai y Podemos en la comunidad foral, y abrir una negociación para que gobierne Navarra Suma (UPN,PP y Cs).

La segunda condición es que Sánchez se siente a "planificar la eventualidad de la aplicación del 155" en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desacata las sentencias del procés y además se compromete a no indultar a los condenados.

El tercer requisito que tendría que asumir Sánchez es comprometerse con que no habrá subida de impuestos en los Presupuestos ni cargas adicionales a los autónomos. Con estos tres acuerdos Rivera puede permitir la investidura de Pedro Sánchez tres meses después de mostrar su más absoluto rechazo.

El "acuerdo histórico" del año 2016, la primera vez Rivera apoyó a Sánchez

Si echamos la vista atrás. Todos los españoles recuerdan el acuerdo entre Rivera y Pedro Sánchez para buscar un "Gobierno progresista y reformista" que presentara una alternativa al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aquel día, el líder de Ciudadanos comparó el acuerdo con el comienzo de una "nueva transición en España".

El documento estaba conformado por 200 medidas, pero no tuvo éxito, ya que entre las dos formaciones no conseguían una mayoría suficiente y por tanto no hubo formación de Gobierno. Aquellas negociaciones derivaron en las elecciones de junio de 2016: cita electoral que ganó el Partido Popular y que permitió a Mariano Rajoy llegar a un acuerdo con Ciudadanos para formar Gobierno. Ejecutivo que estuvo vigente hasta la moción de censura de Pedro Sánchez en junio de 2018.