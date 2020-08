Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en torno a la monarquía abren otra brecha dentro del Ejecutivo

Las dos formaciones que forman el Gobierno de España mantienen una encrucijada en uno de los momentos que más unidad necesita el país. Siempre han existido reticencias entre PSOE y Unidas Podemos, tanto que Pablo Iglesias ha votado hasta en dos ocasiones en contra de que Pedro Sánchez se convierta en presidente del Gobierno.

Una vez acordaron el primer Ejecutivo de coalición en España, todo parecía quedar atrás hasta estas últimas horas. Y todo a raíz del anuncio que ha hecho Casa Real sobre la salida del Rey emérito, Juan Carlos I, del país tras las informaciones judiciales y periodísticas que se están conociendo en las últimas fechas.

Todo apunta a que su salida habría sido pactada entre la parte socialista del Gobierno y la Casa Real a través de la vicepresidenta Carmen Calvo. Un hecho que ha indignado al ala de Unidas Podemos, ya que han dicho ser desconocedores absolutos de esta información. En este sentido, el líder del Ejecutivo ha justificado esta decisión a través de la confidencialidad que mantiene en sus despachos con el Rey Felipe VI.

Divergencias en torno al modelo constitucional

En este sentido, Pablo Iglesias, en una entrevista que ha concedido a 'Informativos Telecinco' esta misma noche, ha pedido que las divergencias se deben afrontar en el seno del Ejecutivo, tal y como estaba previsto en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre ambas formaciones. La lucha, no en vano, ha venido a raíz de estas palabras que ha pronunciado Sánchez en su última rueda de prensa antes del parón veraniego.

"Aquí no se están juzgando instituciones, se está juzgando a personas y el Rey emérito ha dejado claro que está a disposición de la Justicia como cualquier otro español", ha argumentado Sánchez. Unas palabras, que Iglesias ha reconocido respetar, pero en las que no está de acuerdo, ya que aboga por un cambio constitucional en nuestro país y exige que Juan Carlos I dé la cara ante los españoles: "Nuestra posición es que no es aceptable cuando se encuentra investigado, debe dar la cara en su país y ante su pueblo".

La mayoría de la investidura

Estas no han sido, sin embargo, las únicas discrepancia sustanciales que han mantenido ambas formaciones. La exhibición pública y notoria de los acercamientos que están explorando en los últimos días PSOE y Ciudadanos de cara a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado han avivado las llamas que parecían estar, al menos hasta ahora, silenciadas, dentro del Ejecutivo.

Para los socios de Pedro Sánchez, supone una línea roja separarse de lo aprobado en el programa del Gobierno, y la línea económica que mantienen Ciudadanos y Pablo Iglesias parecen estar muy lejos de llegar a un punto en común. Aun así, la parte más ortodoxa del Ejecutivo, capitaneada por las ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, parecen estar dispuestas a buscar esta vía. El motivo es simple: PSOE y Unidas Podemos no tienen mayoría absoluta en El Congreso.

Es esto lo que ha hecho que Pedro Sánchez autorice a sus 'dos espadas' a iniciar conversaciones con todos los grupos parlamentarios. También con los soberanistas catalanes, aunque ya han dejado claro que si hay un entente con Ciudadanos no van a apoyar las cuentas de Madrid, por muy buenas y sociales que estas sean.

Este lunes hemos podido ver la última imagen pública y notoria del acercamiento que han tenido en las últimas fechas PSOE y la formación naranja. Tras la reunión mantenida en El Congreso entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, el tono de Unidas Podemos ha subido y ha pedido que los pactos que alcancen ambas formaciones solo competen al PSOE.

"Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir con el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible", explicaba la titular de Igualdad, Irene Montero, visiblemente molesta, ya que ningún ministro morado estaba presente en el cónclave.

Unas aguas que si ahora bajan ya movidas, en los próximos meses van a estar más vivas, ya que es a partir de septiembre cuando entrarán las negociaciones en pleno para los PGE con una Cataluña que mira a unas inmediatas elecciones y con una pandemia que puede provocarnos un nuevo Estado de Alarma.