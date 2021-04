PCR en Barajas, test en farmacias, IVA de las mascarillas: las ideas de Ayuso que terminó copiando Sánchez

Mucho se ha hablado de la gestión de Ayuso estos últimos meses. Su papel en la pandemia ha llegado incluso a traspasar nuestras fronteras dando el salto a la televisión pública italiana que emitido en horario de máxima audiencia un reportaje sobre el éxito de su ecuación salud-economía.

Sin embargo, a lo largo de los meses de pandemia han sido numerosas las propuestas de la presidenta madrileña que ha criticado el gobierno, medidas que más tarde o más temprano han tenido que dar la razón, obligando a Sánchez a evidenciar unos desconcertantes giros de guión.

El último 'volantazo' lo conocíamos este mismo lunes cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá reconocía que el Gobierno permitirá que las empresas puedan vacunar a través de las mutuas, tal y como había sugerido apenas tres días antes Isabel Díaz Ayuso.

Sanidad dejaba claro entonces que no contemplaba la medida y volvía a defender la estrategia de compra centralizada en la UE.

Sin embargo Ayuso pronosticaba, "acabará sucediendo", sin aventurar por otro lado que este nuevo cambio de rumbo se daría con tanta celeridad.

Fue el comienzo de la disparidad de criterios entre gobierno central y autonómico en pandemia. Entonces, cuando no nos imaginábamos la que estaba por venir, Ayuso, a tenor de los datos con los hospitales regionales que se encontraban al límite y ante la incidencia de la covid en China y en países de nuestro entorno, tomó la decisión de cerrar los colegios en toda la Comunidad.

Por primera vez Ayuso planteaba que desde el 1 de marzo se cerraran colegios y universidades, con el fin de evitar la expansión del coronavirus en la región, una medida que el Ministerio de Sanidad "intentó frenar", según cuenta el diario.es.

Madrid fue pese a todo, pionera en España, y aunque muchos no comprendieran la medida, ese día le sacó los colores a Sánchez, ya que pocos días después las comunidades comenzaban a cerrar su actividad lectiva en cascada.

En las puertas del verano de 2020, en el mes de junio, Ayuso pedía a Sánchez un 'plan Barajas', con la realización de una PCR negativa a los viajeros 72 horas antes de la llegada al aeropuerto, al igual que ya hacían muchos países de nuestro entorno. Una petición que el Gobierno desoyó pese a que Barajas se prometía como un auténtico "coladero" para el virus.

Ayuso se lo dejaba claro a Sánchez en una misiva enviada a Moncloa . "Te ruego que establezcas controles de llegada rigurosos en los vuelos entre Madrid y otros destinos de alto riesgo, sin descartar la posibilidad de un anularlos si un agravamiento de la situación lo requiriera".

La presidenta le recordaba además a Sánchez que Barajas había sido la entrada del virus a la Comunidad, y le insistía en que no tomar decisiones "supondría regresar al punto de partida".

La propuesta de Ayuso no solo cayó en saco roto sino que fue duramente criticada desde las filas socialistas. "No debe mandar ninguna carta al presidente del Gobierno. Lo que tiene que hacer Ayuso es informarse y preocuparse de las decisiones del Gobierno de España dando garantías a todos los turistas".

Varios ministros, incluso Fernando Simón defendieron también que no era conveniente obligar a que los viajeros a presentar estas pruebas a su llegada a España. "Es inviable", alegaban.

Una vez pasado el verano, ya en noviembre, el Ejecutivo cambiaba de opinión, reconocía que la presidenta madrileña tenía razón e imponía PCR a todos los viajeros que llegaran a través del aeropuerto de la capital.

Un país que no cuida sus fronteras no se hace respetar. A nadie le gusta pisar un territorio que no da seguridad, y más en pandemia.



Llevamos más de seis meses peleándolo. Demasiado tiempo.



Ahora @ComunidadMadrid y el resto de España serán más seguras. https://t.co/1ztfgCMjFs