Las comunidades piden al Gobierno una solución con las dosis de AstraZeneca ante el excedente de vacunas

Las comunidades autónomas han vuelto a alzar la voz en las últimas horas contra el Gobierno por la última decisión que ha adoptado esta semana en lo que se refiere a la vacuna de AstraZeneca. En concreto, diversos ejecutivos autonómicos han advertido al ministerio de Carolina Darias que no se posponga más la decisión de retrasar cuatro semanas la estrategia sobre los intervalos en los que finalmente se va a inocular con esta inyección, ya que están comenzando a tener un exceso de diales en su poder.

Esta crítica se produce en un momento en el que la incidencia acumulada del país ha bajado de los 200 casos cada 100.000 habitantes y ante el temor de muchos gobiernos autonómicos ante el fin del estado de alarma que se va a producir este fin de semana, en el que no saben cómo va a cambiar la tendencia de la crisis sanitaria.

Andalucía, Madrid, Murcia, Extremadura y Murcia, las primeras en advertir

La primera en alarmar sobre esta situación es precisamente una de las regiones que más rápido avanza con la estrategia de vacunación: Andalucía. El equipo de Gobierno de Juanma Moreno Bonilla han informado que calcula un excedente de 150.000 dosis que tendrán que esperar en las neveras autorizadas hasta que el Ministerio de Sanidad de una nueva orden sobre cómo proceder.

Una realidad, sin embargo, que no es ajena a otras regiones y a barones de todo color político, como pueden ser Madrid, Murcia, Extremadura y la Comunidad valenciana. Todas, gobernadas por PP y PSOE, están a punto de conseguir la cobertura de la primera dosis de entre 60 y 70 años al 100% de su población.

Vacunas en diferentes neveras hasta una nueva decisión del Gobierno

Otras comunidades, sin embargo, se encuentran con el handicap de que aunque ya estén vacunando a menores de 60 años no pueden hacerlo con estas dosis, ya que no tienen autorización sanitaria para hacerlo. Es el caso de Navarra, Aragón y Baleares.

En el caso de Aragón, por ejemplo, el equipo de Gobierno ha explicado que cuenta con una reserva de 9.300 dosis que no pueden ser inoculadas. En el País Vasco, uno de los territorios que peores datos presenta antes de que finalice el estado de alarma este fin de semana, ha reconocido no necesitar más envíos ante el exceso de vacunas que tienen, ya que no van a poder hacer nada con ellas.