Las claves del Congreso del PP: cierre de filas y la entronización de Feijóo, un líder deseado por el partido

La política da en ocasiones segundas oportunidades. Ahí está Alberto Núñez Feijóo. Su mandato para liderar el PP es el mismo que debió recibir hace cuatro años. Renunció a tomar las riendas de la organización y acabó finamente en manos de Pablo Casado.

Para muchos dirigentes, las piezas se han acabando reorganizando como debieron hacerlo sobre el tablero y quizás por eso los populares han proyectado con agilidad un esperanzado cierre de filas entorno a la figura de un Feijóo que ha pregonado los cimientos de su proyecto fiable, maduro, con sentido de Estado y con rumbo. Energía positiva.

Esta es una de las conclusiones que ha corrido como la pólvora en los pasillos del congreso de Sevilla ante la entronización del líder natural y deseado por todo el partido.

Núñez Feijóo ha reivindicado a su formación como el "partido de todos" para la "España de todos", la "España común" que no se enfrenta ni quiere polémicas estériles, en oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y a Vox, y ha defendido que son los únicos que saben gobernar.

"NO HAY QUE RESIGNARSE", ASEGURA FEIJÓO

"No se trata de esperar por el turno para gobernar, que seguro que va a llegar: no vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia, no hay que resignarse", ha recalcado Feijóo que ha dejado claro: "salimos a ganar, no a esperar que los partidos del gobierno pierdan".

Feijóo quiere dejar atrás una España dividida y se ha preguntado por qué hay que enfrentarse por la igualdad, por la violencia, por el rechazo del terrorismo o por la paz. Propone en cambio dejar atrás "polémicas forzadas" y enfrentarse a los "problemas reales".

El líder del PP ha pedido respetar la Constitución, la unidad y la soberanía de España, porque la integridad del país "no se negocia con nadie" y está por encima del PP, y ha ofrecido su apoyo al Gobierno para "cesar a los ministros que hacen oposición" y "no depender de nada ni nadie de los que quieren fracturar España".