Las campanadas de Canal Sur Radio, entre la estridencia y la polémica

Canal Sur Radio ha retransmitido este año las campanadas desde Nueva York. Esto hace que nos preguntemos ¿no hay pueblo de Andalucía merecedor de ser el punto elegido para comenzar 2019 que había que desplazarse a la Gran Manzana?

En realidad se trataba de una campaña de promoción de la aceituna de mesa después de la imposición de nuevos aranceles impuestos por la administración Trump, algo que remarcaba Canal Sur señalando que no había supuesto ningún gasto extra al canal autonómico "que no pone ni un euro", porque al ser publicidad lo pagaba todo el sector aceitunero.

Pero ese detalle no ha evitado el aluvión de críticas, situándose casi al mismo nivel que el traje de Cristina Pedroche, que gana por goleada a cualquier otra referencia de la noche y madrugada televisiva y radiofónica del 31 de diciembre y el 1 de enero.

En 'Herrera en COPE', en el primer café de la mañana, los tertulianos no dudaban en comentar ambas polémicas. Para David Gistau, "lo de Canal Sur me ha recordado a un episodio de los Simpson que el juez aparece totalmente broceado y dice: Querido pueblo tengo que anunciar que después de tres meses de exploración en Barbados, no podemos construir un metro hasta allí".

El juez Vázquez Taín, por una parte pedía ,"conocer si ha costado o no algo al erario público y segundo, sí es cierto que la política de elevación de aranceles es un tema importante, pero dar allí las campanadas promocionará América en España, no Andalucía en América". Añadía Gistau, "suena a que como nos van a echar después de 36 años, vamos a pillar el último botín, vámonos a Nueva York. Suena a Ozores y a Toni Leblanc".

Por su parte, el profesor Gay de Liébana se preguntaba: "¿A qué hora dieron las campanadas?"

Por cierto que uno de los conductores del programa que retransmitió la llegada de 2019 a los andaluces desde Canal Sur Radio, Rafael Cremades, aseguraba que lo que estaban haciendor era "una iniciativa pionera" e incluso se atrevía a mucho más, "vamos a hacer historia de nuestra radio".