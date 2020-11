El PP lanza la campaña 'Con Bildu No' que rescata las promesas de Sánchez de no pactar con el partido de Otegi

El Partido Popular ha anunciado este jueves una campaña en redes sociales bajo el título '#ConBilduNo' en la que recupera la hemeroteca de Pedro Sánchez en los últimos años prometiendo públicamente que no negociaría ni pactaría con la coalición abertzale, según han adelantado a Europa Press fuentes de la dirección del PP.

El lanzamiento de esta campaña coincide con el debate presupuestario en el Congreso de esta semana, después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya asegurado que en este momento la coalición "está en disposición de votar favorablemente" a las cuentas públicas "si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten".

Es la primera vez en Democracia que los PGE, la Ley más importante de un Gobierno, se negocian y acuerdan con los herederos de ETA, con los amigos del sello de la serpiente.



Nunca un apoyo fue tan caro.#ConBilduNopic.twitter.com/RCXWcnmDVx — Partido Popular (@populares) November 12, 2020

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado ese apoyo de la formación abertzale, ya que, a su entender, el bloque de la investidura "se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado".

Este mismo jueves el presidente del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra Pedro Sánchez por convertir a Bildu en "socio prioritario" del Ejecutivo de coalición y le ha advertido de que "así no se puede gobernar el país".

Un parlamentario de Bildu, condenado por pertenencia a ETA y socio de Sánchez, cuenta en el Parlamento Vasco el objetivo de su apoyo al Gobierno: tumbar el régimen constitucional actual.

Ojalá a Sánchez, ver esto, le diera tanta vergüenza como al resto de españoles.#ConBilduNOpic.twitter.com/RdyOa6ISDv — Partido Popular (@populares) November 12, 2020

"¿Qué quiere decir Bildu cuando dice que todo ha empezado? ¿Qué quiere decir Pablo Iglesias cuando dice que van a estar en la dirección del Estado?", ha preguntado Casado al presidente del Gobierno, al que ha urgido a ofrecer explicaciones "inmediatamente".

EL PP TIRA DE HEMEROTECA

En este contexto, el PP ha puesto en marcha una campaña para denunciar esa negociación con Bildu bajo la etiqueta '#ConBilduNo'. En ella recupera la hemeroteca de Pedro Sánchez a lo largo de los últimos años asegurando públicamente que no se negociaría ni pactaría con Bildu y contará con la participación de miembros de la dirección nacional del partido y estructuras regionales y provinciales, según fuentes del partido.

En uno de los vídeos de esta campaña, el PP recupera declaraciones públicas de Sánchez en cuatro momentos distintos: "Yo con Bildu no me voy a reunir"; "Si estoy diciendo que con Bildu no vamos pactar, si quiere lo digo cinco veces"; "El único partido con el que no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu"; "Con Bildu no se acuerda nada".

El vicepresidente de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado en Twitter que España "se merece un presidente del Gobierno que diga la verdad", acompañando su mensaje con ese vídeo sobre Sánchez.