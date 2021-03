Kurz denuncia un reparto desigual de vacunas en la UE y contratos secretos con farmacéuticas

El canciller austriaco alude a un supuesto "bazar" paralelo dentro del bloque

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha denunciado un reparto desigual de las vacunas contra la COVID-19 dentro de la UE y ha sugerido que algunos gobiernos han llegado a acuerdos secretos bilaterales con farmacéuticas, un "bazar" que se estaría gestando al margen de las gestiones comunes de la Comisión Europea.

Kurz ha comparecido públicamnte para poner en cuestión la supuesta "distribución justa" de la vacuna, asegurando que en las últimas semanas no se ha tenido en cuenta el factor poblacional y que esta disparidad amenaza con "intensificarse" en los próximos meses.

Asi, ha asegurado que Malta habrá recibido para finales de junio tres veces más dosis per cápita que Bulgaria, mientras que Países Bajos dispondrá para entonces del doble que Croacia, según el canciller austriaco, que ha atribuido esta disparidad a negociaciones secundarias dentro del grupo especial de trabajo de la Comisión para la COVID-19.

Kurz ha apuntado la supuesta existencia de contratos secretos de gobiernos concretos con farmacéuticas con las que la UE ha negociado compras conjuntas, lo que en la práctica implica que los países tienen prohibido negociar en paralelo con ellas. "Es difícil tener información por las cláusulas secretas de estos contratos", ha dicho, según la agencia de noticias Bloomberg.

Para Kurz, que también se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter, esta situación "contradice claramente el objetivo político de la Unión Europea: la distribución equitativa entre todos los Estados miembro".

"Si la distribución continuase de esta manera, daría como resultado un trato muy desigual y debemos impedirlo. Los 450 milones de europeos deben tener la oportunidad de volver a la normalidad en verano", ha enfatizado el líder conservador.

LA COMISIÓN RESPONDE

A la pregunta de si cree que el reparto de las vacunas está siendo injusta como afirma Kurz, el portavoz de la Comisión Europea ha recordado que las reglas de la compra conjunta prevén que los Estados miembro puedan negociar entre ellos cambios en las partidas inicialmente asignadas en la clave de reparto creado a partir de la población en cada país.

"Es algo que discuten entre ellos y el acuerdo se produce entre ellos", ha zanjado el portavoz comunitario Éric Mamer, para señalar que Bruselas no influye en esa discusión y que es un mecanismo previsto para permitir ajustes cuando algún país no quiere o no necesita las dosis previstas en una determinada partida.

Sobre las acusaciones de Kurz de presuntos contratos secretos de algunos de los socios, el portavoz comunitario ha eludido dar una respuesta.