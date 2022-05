JxCat insta a Aragonès a buscar una alternativa unitaria a la mesa de diálogo

El presidente del grupo de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha instado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a explorar una "alternativa" unitaria del independentismo a una mesa de diálogo que "no funciona".

En la sesión de control al presidente catalán, en el pleno del Parlament, Batet ha constatado que en el primer año de legislatura no ha habido progresos en el procés: "En doce meses no hemos avanzado tal como queríamos. Lo hemos de corregir y reconocer".

Según Batet, "el Estado no tiene ninguna intención de resolver el conflicto político con Cataluña", por lo que "la vía de diálogo no funciona ni funcionará, porque el Estado no cambiará".

Vistos los "nulos resultados de la mesa de diálogo", y después del "espionaje masivo" a independentistas, JxCat defiende constituir una "dirección estratégica colegiada del independentismo", como preveía el pacto de Govern, "para actuar con unidad de acción en Madrid y sobre todo para consensuar una alternativa para poder avanzar".

El propio Aragonès, ha recordado Batet, abrió la puerta a explorar alternativas a la mesa de diálogo en su discurso de fin de año.

En la réplica, Aragonès ha prometido "perseverar" en la "resolución del conflicto político con el Estado" y, a su juicio, "la mejor manera de hacerlo es a través de un procedimiento acordado" que permita el "fin de la represión" y un referéndum.

"Esto no es incompatible con que pueda haber grandes acuerdos en el ámbito del independentismo, para afianzar la estrategia para conseguir nuestro objetivo", ha señalado.

Aragonès ha advertido a JxCat de que no hay que "regalar nunca la bandera del diálogo a un Gobierno del Estado" que en este asunto "arrastra los pies" y que podría aprovechar un cambio de postura de las fuerzas independentistas para "criminalizarlas".