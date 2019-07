JxCat y ERC, pendientes de PSOE y Podemos para decidir su voto a Sánchez

JxCat y ERC siguen pendientes de si finalmente el PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo de legislatura para acabar de decidir cuál será el sentido de su voto la semana que viene en la investidura de Pedro Sánchez.

En las últimas semanas, ERC ha ido lanzando mensajes en el sentido de que no torpedearán una eventual investidura de Sánchez, mientras en el seno de JxCat se ha abierto un intenso debate sobre si hay que facilitar o no que el líder del PSOE siga en la Moncloa.

ERC reunirá mañana a su cúpula para acabar de concretar su posición de cara al debate de investidura de la próxima semana.

Fuentes republicanas han indicado a Efe que el voto de ERC a Sánchez se mueve entre el 'no' y la abstención, si bien toda la atención se centra en cómo se resuelve el pulso negociador entre el PSOE y Unidas Podemos.

Según las fuentes consultadas, si las dos fuerzas de izquierda alcanzasen un acuerdo, los republicanos "no bloquearían" esa mayoría en el Congreso, pero si socialistas y morados "no son capaces" de llegar a un consenso sobre la investidura, ERC tendría argumentos para votar 'no'.

En las filas de ERC no sentó nada bien la publicación de un artículo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, este miércoles en La Vanguardia, en el que abogaba por un 'no' a Sánchez.

Fuentes republicanas han explicado que Torra no les informó de la publicación, lo que generó un malestar que comparten sectores de JxCat, que también desconocían las intenciones del president de posicionarse públicamente sobre este asunto para intentar decantar la balanza dentro de su formación a favor del 'no'.

En JxCat también siguen pendientes de cómo acaben las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, ya que un 'no' de los de Pablo Iglesias llevaría con toda seguridad a los postconvergentes a votar también en contra de la investidura de Sánchez.

En cambio, si hay un acuerdo de izquierdas 'in extremis', el debate en JxCat se intensificará, ya que hay voces -entre ellas las de los tres presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, además de la del diputado en Madrid Sergi Miquel- partidarias en ese caso de una abstención.

Por contra, tanto Torra como un sector de independientes de JxCat -entre ellos los diputados en el Congreso Laura Borràs, Míriam Nogueras y Jaume Alonso-Cuevillas- que abogan por un 'no' si Sánchez no se abre a dialogar sobre el derecho a la autodeterminación.

De hecho, esta misma tarde los diputados de JxCat en el Congreso, además del senador Josep Lluís Cleries, se han reunido con los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull en Lledoners para abordar el posicionamiento del grupo de cara a la investidura.

La posición oficial en JxCat es de "sorpresa" por el hecho de que Sánchez no les ha citado a ninguna reunión en su última ronda de contactos y, ante este hecho y la incógnita de la negociación con Unidas Podemos, el sentido de su voto sigue sin poder cerrarse.

Este jueves, la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs ha reclamado que su formación y ERC tengan el mismo posicionamiento ante la investidura del presidente del Gobierno.

El exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà ha defendido que el conjunto del catalanismo partidario de un referéndum de autodeterminación "pacte el apoyo a un gobierno de amplio espectro".