La Justicia belga suspende la euroorden contra Puigdemont y Comín por su inmunidad parlamentaria

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha destacado este jueves que la justicia belga ha suspendido su euroorden y la del exconseller Toni Comín, y les ha reconocido que tienen inmunidad como eurodiputados.

En un tuit en inglés, ha celebrado esta decisión y ha exigido a la justicia española hacer lo mismo y liberar al líder de ERC, Oriol Junqueras: "España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley".

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law