Junts recalca a Sánchez que, si no habla de autodeterminación, no hay mesa de Cataluña: Para una foto, no

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha rechazado celebrar una nueva reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptar hablar de la autodeterminación. "Para una foto, no es necesario", ha zanjado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado un acuerdo con Sánchez para retomar esa mesa de diálogo e incluso ha expresado su deseo de que se pueda reunir a mediados de mes. Desde el Gobierno muestran su disponibilidad, pero apuntan a que "el problema" no está en Moncloa, sino en la Generalitat.

Y horas después, tras participar en una videoconferencia con el presidente del Gobierno, la portavoz de Junts en el Congreso ha dejado claro que, si no se habla de autodeterminación, no hay mesa de Cataluña, pues espera que Sánchez busque una "negociación real, y no adhesiones o escenificaciones de negociaciones".

"Si Pedro Sánchez acepta hablar de autodeterminación, buscamos día y hora para la mesa de diálogo; para que la mesa de diálogo tenga sentido es para negociar, si es para hacer una foto no es necesario", ha subrayado en un comunicado.

Es más, Laura Borràs vincula le negociación de los próximos Presupuestos con el conflicto político de Cataluña y, de hecho, no contempla hablar del proyecto presupuestario de 2021 "mientras la represión contra el independentismo no sólo no se detiene, sino que se acentúa".

PREOCUPACIÓN POR LA PANDEMIA

En la conversación telemática con Sánchez, compartida con el resto de partidos del grupo Plural (Más País, Compromís y BNG), Borràs ha expresado su preocupación por el aumento de contagios de la Covid y la incertidumbre de los padres que tengan niños en cuarentena después de la vuelta al colegio.

En este sentido, la diputada independentista ha recordado la "necesidad urgente de dar tranquilidad y seguridad en la vuelta a la escuela", especialmente en relación a las prestaciones para los padres de niños en cuarentena, cuando el centro escolar sufra un brote de Covid. "No se entiende la discriminación de los padres que se pueden encontrar con hijos que den positivo y los que den negativo, aunque estén igualmente afectados por la cuarentena", advierte.

En cuanto a la renovación de órganos judiciales, la portavoz de Junts ha aprovechado para considerar "lamentable" que estos organismos continúen ejerciendo cuando están "caducados y no tienen ninguna legitimidad".