Junta lamenta que la reunión con Gobierno llegue cuando ya se han desarrollado varias negociaciones

El Gobierno andaluz ha lamentado este martes que la reunión convocada para el 13 de mayo por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la comarca para informarles sobre el curso de las negociaciones en torno a la colonia británica tras el Brexit llegue cuando ya se han desarrollado varios contactos entre los gobiernos de España, Reino Unido y gibraltareño, sin tener "en cuenta" la opinión de las administraciones autonómica y local.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco ha valorado, no obstante, que, por fin, el Gobierno central "haya entendido que la Junta de Andalucía y los municipios deben estar informados de qué se está negociando en cuanto al acuerdo con Gibraltar como consecuencia del Brexit".

"A nosotros nos hubiera gustado que desde el primer momento se tuviera en cuenta la opinión de la Junta para poder marcar una postura del Reino de España y no que se nos informara 'a posteriori', una vez que todas esas reuniones ya han tenido lugar", ha señalado Ramón Fernández-Pacheco, quien ha señalado que varios alcaldes de la comarca han expresado su preocupación porque esos acuerdos no atiendan a las "necesidades que tiene la población que reside en el campo de Gibraltar".

Ha recalcado que aunque la Junta no tiene competencias en política exterior, lo que sí le compete es que "esa parte de andaluces que viven en el campo de Gibraltar no salgan perjudicados del acuerdo que se está negociando". "Se nos va a informar y lo agradecemos, pero no hemos formado parte en ningún caso de la postura fijada por el Reino de España de cara a la negociación", ha indicado.