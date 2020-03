Junqueras: un trabajo como profesor en una universidad afín al separatismo

El pasado jueves la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners dio el visto bueno a que el líder de ERC saliera de la cárcel tres días a la semana -seis horas cada día- para ir a trabajar. Oriol Junqueras, que lleva en prisión 853 días, sigue así la senda marcada por los Jordis, Forcadell o Forn que abandonan la cárcel varios días a la semana acogiéndose a este artículo bien para trabajar, bien para hacer voluntariado o para cuidar de familiares.

El caso de Oriol Junqueras cuenta con una particularidad. Y es que va a trabajar con universitarios a solo diez minutos en coche de Lledoners. Solo un día después del visto bueno dado por la Junta de Tratamiento el rector de la Universidad de Vic-Universidad de Catalunya Central (Uvic-UCC), Josep-Eladi Baños confirmaba que Junqueras iniciará en las próximas semanas su colaboración con este centro. Concretamente en el campus de Manresa para realizar un encargo académico vinculado a la formación continua. El rector ha confirmado también que el presidente de ERC pidió impartir esta docencia ya que es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea así como doctor en Historia del Pensamiento Económico. El centro afirma que ha aceptado por su experiencia académica y su valía como profesor. A preguntas de COPE la universidad admite que no sabe cuando y en qué condiciones se incorporará.

Junqueras, profesor de un centro controlado por la Generalitat

El 'fichaje' de Junqueras por este centro ha generado polémica. De hecho Convivencia Cívica Catalana ha interpuesto una denuncia por quebrantamiento de condena. Su presidente y abogado, Ángel Escolano asegura que Junqueras no puede ser contratado por ningún ente del sector público catalán. Y es que aunque la Univesidad de Vic-Universidad de Catalunya Central es privada detrás de ella está la Fundación Balmes cuyo patronato es nombrado por la Generalitat. 'No puede ser que un señor que está inhabilitado con una condena firme por el Tribunal Supremo se le esté enchufando en una universidad pública sin hacer un proceso de seleción. Dicen que la universidad de Vic es privada pero no es cierto. Pertenece a una fundación privada del sector público de la Generalitat y aplicaron recortes cuando hubo política de recortes del gobierno catalán'.

Per ¿qué es la Fundación Universitaria Balmes? Se constituyó en 1985 y se presenta como una fundación sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que ejerce sus funciones mayoritariamente en Cataluña. Es la entidad titular de la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya que según los últimos datos que ellos aportan cuenta con 12 campus y casi 17 mil estudiantes.

El vínculo entre el separatismo y el centro es claro si uno mira a su patronato y dirección. Su presidenta es Ana Erra, alcaldesa de Vic. Su vicepresidente es Francesc Xavier Grau, secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat. Y entre sus vocales están otros miembros del departamento del gobierno catalán como Maria Victòria Girona Brumós (directora general de Universidades) o Josep Ribas (subdirector general de Universidades) así como concejales de Vic, Manresa, Olot, Berga o Figueras. Todas ellas poblaciones catalanas de marcado perfil independentista.