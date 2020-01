Junqueras, convencido de que ganará la batalla contra el Supremo

Oriol Junqueras está convencido de que, tarde o temprano, el Tribunal Supremo tendrá que reconocer que se ha equivocado. En una entrevista concedida al programa de Ana Rosa de Tele 5, el exvicepresidente catalán asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue “clara y evidente”, por lo que Europa acabará dándoles la razón, asegura.

Junqueras sigue teniendo el convencimiento de que no ha hecho nada malo porque votar no es delito, por eso sigue negándose a pedir el indulto al Gobierno. No tiene prisa por salir de la cárcel, subraya.

El Líder de ERC asegura que no hay letra pequeña en su acuerdo con el PSOE, que se basa en el diálogo, la negociación y la consulta, pero no renuncian a sus principios, no renuncian a la independencia. Junqueras duda de que los socialistas les vayan a permitir hacer un referéndum, pero les han planteado 3 opciones: que sea el estado el que lo convoque en Cataluña; que les transfieran las competencias para que sea la Generalitat quien lo haga; o que les permitan hacer una consulta basada en la ley autonómica que les faculta para ello... consulta que no sería vinculante jurídicamente, pero sí políticamente.

El exvicepresidente catalán rechaza la posibilidad de conformar un tripartito junto al PSC y los Comunes en Cataluña, porque la diferencia que les separa de los socialistas es abismal, aunque, a nivel estatal, admite, prefiere que haya un Gobierno de PSOE y Podemos, que uno de PP, Ciudadanos y Vox. Y eso, que no se acaba de fiar de un Pedro Sánchez “que es capaz de hacer muchas cosas en un mismo momento”.

En la cárcel, Junqueras se dedica a dar clases de muchas materias a otros reclusos. Les pone fragmentos de películas para ilustrar sus enseñanzas: Troya, Espartaco, El Reino de los Cielos, Alejandro Magno o El Nombre de la Rosa. Y tiene previsto publicar en breve un ensayo, no político, sino