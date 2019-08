Un juez italiano levanta el embargo al Open Arms, que ya puede volver a navegar

El juez de instrucción de Agrigento, en Sicilia (sur de Italia), ha levantado hoy el embargo al barco de la ONG española Open Arms, que fue inmovilizado el pasado 22 de agosto por las autoridades italianas, han informado a EFE fuentes del procedimiento judicial.

El juez Stefano Zammuto ha ordenado la devolución a la ONG del barco, que está actualmente en el puerto de la localidad de Porto Empedocle, en Sicilia, aunque seguirá por el momento parado, ya que el próximo 9 de septiembre tiene programada otra inspección a bordo por parte de miembros de la Dirección General de la Marina Mercante española, según las mismas fuentes.

El barco fue inmovilizado el 22 de agosto por las autoridades italianas, tras una inspección realizada por la Guardia Costera del país que había detectado "anomalías graves", por lo que no podía volver a navegar hasta que se hubieran corregido. La ONG española dijo entonces que subsanaría todas las anomalías detectadas en Italia con la mayor brevedad posible para poder seguir salvando vidas en el Mediterráneo. Ahora, el juez italiano ha ordenado la devolución del barco a Open Arms porque considera que "no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias" y que no sepuede atribuir "ninguna responsabilidad a la organización y la tripulación", según recogen los medios italianos.

El juez ha ratificado al mismo tiempo la continuidad de la investigación abierta en el país por orden de la Fiscalía de Agrigento por un supuesto delito de secuestro de personas, que por el momento no va dirigida contra nadie en concreto, por no haber permitido el desembarco de estos migrantes mucho antes en Italia. El barco estuvo 19 días en el mar esperando a que algún país europeo le autorizada un puerto.

Los primeros rescates de Open Arms se realizaron el 1 de agosto y el 14 de agosto, la Justicia italiana canceló la prohibición del ministro del Interior, Matteo Salvini, para que pudieran entrar en aguas territoriales italianas. El barco permaneció frente a las costas de Lampedusa, a unos 800 metros de distancia, hasta el 20 de agosto, cuando el fiscal de Agrigento (del que depende Lampedusa), Luigi Patronaggio, ordenó el desembarco inmediato y la incautación de la nave, tras subir a bordoy comprobar el estado de los migrantes. Así, el 20 de agosto pudieron desembarcar en Lampedusa los 83 migrantes salvados en el mar que aún quedaban a bordo, pues el otro medio centenar recatado por la ONG española ya había sido evacuado con anterioridad o incluso había llegado a la isla a nado.

Para el juez de Agrigento, el caso de Open Arms guarda muchas similitudes con el sucedido en agosto de 2018, cuando Salvini mantuvo bloqueados durante cinco días a un centenar de migrantes frente a Catania, según las informaciones locales. Por esos hechos, la Fiscalía de Agrigento abrió una investigación en su contra por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder, si bien no fue juzgado, porque su socio en el Gobierno, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas, impidió que se levantara su inmunidad.