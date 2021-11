El juez encarga un informe para determinar cuánto costaron los trabajos de Neurona a Podemos

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha encargado una "práctica pericial sobre el precio o coste de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting" a Podemos. Así, pretende determinar si los 363.000 euros que abonó el partido a la consultora mexicana se corresponden con los trabajos realizados.

En un auto de 12 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor ha acordado que dicho informe sea realizado por un diseñador gráfico o una mercantil cuya actividad comprenda la edición de vídeos y que haya participado en campañas electorales.

En este sentido, el juez ha explicado que ha ordenado dicho análisis, tal y como ya avanzó en julio, para que se valore "el trabajo de estrategia de segmentación previa a la edición o realización de los vídeos y su cantidad y calidad". También ha pedido que se evalúe la calidad de los diseños gráficos realizados.

DA POR ACREDITADOS UNOS TRABAJOS DE NEURONA

En el marco de la resolución, el titular del Juzgado ha asegurado que "de las diligencias de investigación practicadas en el presente procedimiento cabe tener por indiciariamente acreditado" una serie de "trabajos" que, según ha detallado, fueron "llevados a efecto por los trabajadores contratados por la mercantil Neurona Consulting SA de CV para la coalición Unidas Podemos para la campaña electoral de las elecciones generales del día 28 de abril de 2019".

Dichos trabajos se realizaron "en base al contrato suscrito por la mercantil Neurona Comunidad SL y dicha coalición electoral en fecha 27 de febrero de 2019". En concreto, ha hecho mención a "la realización de 48 vídeos para su publicación en la red social Facebook en base al previo trabajo de estrategia de segmentación".

En este sentido, sin embargo, ha indicado que "no cabe tener por acreditado que fueran los trabajadores contratados por Neurona quienes realizaron" los "copys" de dichos vídeos, dado que dos testigos dijeron que no y un tercero no supo precisar si habían sido redactados por la consultora mexicana o por el equipo de redes sociales de Podemos.

En el auto, el magistrado también ha precisado que "en base a los metadatos obrantes en dichos vídeos", se "ha constatado que 22 están desarrollados en un proyecto de Adobe Premier Pro, creado para la edición de vídeos denominado 'JuanCarlosMoney.proj'". Según ha indicado, fueron realizados con las plantillas creadas por un miembro del equipo de campaña electoral del área de audiovisuales, "quien señaló en su declaración que fue además el autor de las cortinillas o cierre de dichos vídeos".

Asimismo, el instructor tiene por "indiciariamente acreditado" la realización de 48 diseños por parte de un trabajador contratado por Neurona Consulting.

ACREDITA QUE LA CONSULTORA NO DIO COBERTURA A ACTOS ELECTORALES

En relación a la cobertura de los actos de campaña electoral, y "no obstante lo estipulado en el contrato", de las declaraciones testificales de los trabajadores de la formación 'morada' "cabe por tener indiciariamente acreditado que por parte de Neurona no se prestó dicho servicio, llevado finalmente a efecto por empleados de dicho partido político o terceras empresas contratadas para tal fin".

Según ha precisado el juez, "únicamente realizaron la cobertura de actos de dicha campaña electoral cuando por falta de medios personales del partido político Podemos resultó necesario que alguno de los trabajadores contratados por Neurona se desplazara a dichos actos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el marco de la resolución, el instructor ha destacado la declaración de uno de los testigos citados en la causa, que dijo que "Neurona no trabajó en la cobertura de los actos electorales", ni en el streaming, sin perjuicio de que a algún acto sí acudiera algún trabajador de la consultora.

El auto del magistrado tiene lugar días después de que el pasado 19 de octubre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportara a la causa un informe en el que analiza el contenido del chat de Telegram de una testigo trabajadora de Podemos y uno de los responsables de Neurona.

El pasado julio, la formación 'morada' planteó en un recurso de reforma que si el juez seguía adelante con su intención de sumar a la investigación una "auditoría económica de los servicios prestados" por Neurona debería requerir información al resto de partidos políticos sobre las consultoras contratadas para las elecciones del 28 de abril de 2019.