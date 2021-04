Un juez abre una investigación por la carta para Ayuso con dos proyectiles

El juez de guardia de Rubí (Barcelona) ha abierto una investigación sobre la carta con dos proyectiles dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue interceptada este martes por el servicio de seguridad del centro de distribución de Correos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Juzgado de Instrucción número 1 de Rubí, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas, tras ser informado por los Mossos d'Esquadra de la intervención de este sobre con contenido sospechoso, detectado en el centro de distribución de paquetería de Sant Cugat.

La comisaría general de Información de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para tratar de descubrir quién envió la carta para Ayuso con los dos proyectiles, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección aseguró este martes por la noche, tras conocer que se había interceptado una carta dirigida a ella con dos proyectiles, que ante los violentos hay que actuar con serenidad y desprecio, sin darles importancia y el protagonismo que reclaman con esas amenazas.

"Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. Sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia".



�� @IdiazAyuso (@ppmadrid), en #ElCascabel27Apic.twitter.com/21G7TquFrz