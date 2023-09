Joaquín Leguina dice que le dio "asco" la intervención de Puente y que comparte las propuestas de Feijóo

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha criticado este miércoles la intervención del diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante el debate de investidura, dice que le dio "asco" pero que las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le gustaron "bastante".

"Cuando subió puente a la tribuna y empezó a hablar corté la televisión, me dio asco, ¿cómo puede representar este tipo al PSOE?", ha censurado durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde además ha ensalzado la investidura del candidato 'popular'.

Leguina ha explicado que le gustaron "bastante" las propuestas del dirigente 'popular' y ha señalado comparte la propuesta de Feijóo al PSOE para ponerse de acuerdo: "Creo que tiene toda la razón".

Para el expresidente, el problema de los socialistas es que "el PSOE ha desaparecido", y ha reprochado al actual líder socialista, Pedro Sánchez, que no discuta con las bases las decisiones del partido como por ejemplo "meterse en la cama con Bildu" o "estar en manos de unos separatistas".

Aunque Leguina no cree que su valoración del PSOE actual sea cosa de los históricos socialistas. "Conozco mucha gente jóven que son socialistas y no están con estas chapuzas sanchistas, lo que ocurre es que solo se puede hablar fuera del partido, dentro no hay discusiones, las ha eliminado de los estatutos", ha sentenciado.