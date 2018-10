Jefe de Tedax el 11M dice al jubilarse: se mantuvieron teorías "aberrantes"

El comisario jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos (TEDAX) el 11 de marzo de 2004, Juan Jesús Sánchez Manzano, ha vuelto a rechazar hoy "las aberrantes teorías de la conspiración" sobre los atentados de Madrid.

"Algunos periodistas y políticos inventaron y mantuvieron durante 10 años unas aberrantes teorías de la conspiración", ha dicho Sánchez Manzano, que ha acabado su carrera como comisario en Móstoles, durante los actos de institucionales de los Santos Ángeles Custodios, en los que ha anunciado su jubilación.

Bajo el título "Las bombas del 11M. Relato de los hechos en primera persona", Sánchez Manzano publicó un libro en 2014 para volver a defender la actuación de su unidad y dejar claro que con los indicios que tenían "nada apuntaba a ETA".

"Esas teorías hicieron mucho daño a las instituciones y a las personas, entre ellos a mí", ha lamentado hoy Sánchez Manzano, quien ha subrayado que, "a pesar de esos malos momentos", se mantuvo "firme" en sus principios, logrando mantener "la imparcialidad frente a los partidos políticos".

"Me jubilo orgulloso y satisfecho de haber cumplido mi deber. He sido muy afortunado, porque me han pagado por aquello que más me gusta hacer, servir a España y a sus ciudadanos", ha asegurado en su despedida Sánchez Manzano, quien este jueves cumple diez años de su incorporación a la comisaría de Móstoles.

El comisario jefe, que ha recibido un homenaje de sus compañeros, ha señalado que ha procurado ejercer siempre el mando "con humildad y dignidad", considerando que" la ejemplaridad es indispensable para ejercer la autoridad", ya que "sin ejemplaridad no se educa ni se lidera ni se puede ejercer el mando", ha añadido.