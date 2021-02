Israel compensará a las familias de los niños yemeníes que desaparecieron hace siete décadas

El Gobierno de Israel ha aprobado un plan para ofrecer una compensación económica a las familias de los miles de niños yemeníes que desaparecieron misteriosamente hace 70 años cuando llegaron al país.

Con un presupuesto de casi 50 millones de dólares (unos 41 millones de euros), Israel pretende así compensar a las familias que llegaron en la década de 1950 y denunciaron que las autoridades les arrebataron a sus hijos y hermanos.

El caso involucra a más de 1.000 familias, la mayoría de origen yemení, aunque también procedentes de los Balcanes o de otros países de Oriente Próximo, que denunciaron que los niños fueron secuestrados en los hospitales israelís y puestos en adopción, incluso fuera del propio país.

No obstante, como recuerda el diario local 'The Times of Israel', la explicación oficial sostuvo que los niños murieron mientras estaban bajo tratamiento médico.

Según ha resaltado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha calificado el caso como "uno de los asuntos más dolorosos" de la historia del país, "ha llegado el momento de que las familias a las que se les arrebató a sus hijos reciban el reconocimiento del Estado y del Gobierno de Israel, así como una compensación económica".

Además de la compensación económica, Netanyahu ha pedido al ministro de Educación que incluya el incidente en los libros de texto de historia de los colegios de Israel. A pesar de estas acciones, Israel todavía no se ha disculpado formalmente por uno de los casos que mayor sensibilidad despierta en la sociedad israelí.

Por otro lado, recibir la compensación supondrá la firma de un compromiso por escrito de no presentar más demandas sobre el asunto, así como de renunciar a cualquier acción legal existente.