Isa Serra (PODEMOS) desconocemos la propuesta de Ley de Amnistía de Yolanda Díaz"

La portavoz de Unidas Podemos Isa Serra ha manifestado hoy que su formación, que forma parte de la coalición Sumar, encabezada por la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, no ha participado, ni tan siquiera conoce, la propuesta de Ley de Amnistía hecha por la propia Díaz.

Aunque la propuesta ha sido publicada hoy, días antes de que sea presentada oficialmente, por el diario El País, Isa Serra, en unas declaraciones a la prensa hechas antes de un encuentro de la formación morada con su secretaria general, Ione Belarra, no ha querido darse por enterada. Ha remarcado que la propuesta no forma parte de la agenda de UP.

"Es una propuesta de Yolanda Díaz, no la conocemos, en Podemos seguimos centradas en seguir avanzando en derechos sociales, en derechos democráticos, en medidas como abaratar el trasporte público, topar los precios de los alquileres, derogar la Ley Mordaza... y en los avances feministas con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad", ha señalado.

"Hemos trasladado nuestras propuestas tanto a Sumar como al PSOE y esperamos una respuesta", ha señalado, antes de precisar que más allá de la interlocución del Grupo Parlamentario de Sumar, en el que se integra UP, "no ha habido más reuniones con Yolanda DÍaz".