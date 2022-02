La investigación detecta violencia en el cuerpo de Esther pero no confirma por ahora el acto homicida

La investigación abierta en torno al hallazgo del cuerpo de Esther López en Valladolid, la joven desaparecida durante 24 días y cuyos restos fueron localizados por un vecino junto a una cuneta cerca de la localidad de Traspinedo, aún no ha podido determinar si la muerte tiene o no un origen criminal.

Los investigadores no han recibido hasta ahora ningún informe de la autopsia realizada al cuerpo de Esther López, ni siquiera el previo o preliminar que se espera contar con él en las próximas horas. Sin embargo fuentes muy próximas a la investigación confirman a COPE que los los TAC realizados en los primeros momentos al cadáver detectaron varios traumatismos internos que se habrían producido en los momentos previos a la muerte.

Con estos datos, apuntan estas fuentes, las pesquisas comienzan a decantarse por una muerte de origen o etología violenta, pero no quiere decir eso, advierten, que sea atribuible a un origen criminal. Por el momento pocos indicios respaldan esa posibilidad. No hay datos para determinar que esos traumas sean la causa de la muerte.

¿MUERTE VIOLENTA?

Muerte violenta, nos aclaran, es todo aquella que no sea natural o por enfermedad. Y no parece el caso, aunque los forenses no dan por concluido su trabajo. El cuerpo no presentaba desde el mismo momento de su localización en una cuneta ninguna lesión externa apreciable. Un dato sorprendente si hubiese llevado 24 días abandonada en ese punto ya que, como nos advierte el propio alcalde de Traspinedo, por la zona abundan todo tipo de alimañas: jabalíes, zorros o buitres. A esto se une la impresión recogida por los investigadores de varios testigos y participantes en los rastreos y batidas que aseguran haber pasado por ese punto y no haber observado nada relevante.

La Unidad Central operativa, la UCO sigue trabajando sobre el terreno junto a policía judicial de de Guardia Civil en Valladolid. Parte de los tejidos y otros órganos han sido traslados al Instituto Nacional de toxicología para su análisis, complementario a la autopsia que ha practicado el instituto de medicina legal de Valladolid durante unas 48 horas.