Intervienen casi dos kilos de hachís a un joven de 20 años que se dio a la fuga en Algeciras

Agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) se han incautado de casi dos kilogramos de hachís en un servicio realizado en plena vía pública en el barrio de La Piñera, donde su portador, un joven de unos 20 años, se dio a la fuga sin poder ser atrapado.

En una nota, el Ayuntamiento de Algeciras ha explicado que los hechos se produjeron alrededor de las 13,00 horas de este pasado martes cuando una dotación de la Unidad de Respuesta Operativa (URO), que realizaba sus funciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana en la calle Espíritu Santo, observaron la presencia de un varón joven que portaba una bolsa de plástico de grandes dimensiones.

El individuo, al percatarse de la presencia policial, intentó cambiar de dirección, manteniendo en todo momento una actitud "nerviosa y huidiza". Los agentes se acercaron hasta él con su vehículo oficial y al ser interpelado indicó que no era de La Piñera y que había ido al barrio "a hacer la compra".

En ese momento, uno de los policías le pidió que le mostrase lo que llevaba en la bolsa, comprobando que no se trataba de una compra habitual. El sujeto intentó arrebatársela al agente local y al no lograrlo, emprendió la huida. Al no ser posible la persecución con el vehículo policial, dos agentes comenzaron a perseguirlo a la carrera hasta el barrio de Los Toreros, donde le perdieron de vista.

Los agentes se trasladaron después a una farmacia para realizar el pesaje de la sustancia intervenida, arrojando un total de 1,820 kilogramos de hachís distribuidos en 18 placas de material prensado.

La droga y las diligencias realizadas fueron puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.