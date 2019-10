El internacional español de balonmano que deja en evidencia a un independentista en Twitter

“24.000 retuits. Ahí está el problema. El policía aparta las vallas para poder pasar con el furgón. Pero más de 24.000 personas creen que el policía ha creado la fogata para hacer quedar mal al independentismo pacífico. Repito. Ahí está el problema”. Quién le iba a decir a Juan Andreu, jugador de balonmano del Limoges francés y bronce con España en el Europeo de 2014, que este tuit suyo daría tanto juego.

24.000 retuits. Ahí está el problema. El policía aparta las vallas para poder pasar con el furgón. Pero más de 24.000 personas creen q el policía ha creado la fogata para hacer quedar mal al independentismo pacífico. Repito. Ahí está el problema. https://t.co/jMsFmCPejm — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 16, 2019

A raíz del mismo, un tuitero manifiestamente independentista intentó buscar las cosquillas al pivote sevillano una y otra vez. Sin embargo, salió escaldado ante la serenidad de Andreu, que castigó sus ataques dejándole en evidencia. “Responder a trolls sólo corrigiéndoles las faltas de ortografía. No hay mayor placer”, tuiteó el deportista para resumir la conversación con su indignado interlocutor, que respondía al nombre de Roger Arnau.

Responder a trolls solo corrigiéndoles las faltas de ortografía. No hay mayor placer. pic.twitter.com/sEA6yqcJB0 — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

“Comeme los cojones”, abrió la veda de insultos tras el mensaje de Andreu sobre los disturbios en Barcelona. “Es ‘cómeme’. Y no, gracias”, fue la respuesta que obtuvo el independentista. “Si quieres hablamos catalan hijo de puta”, siguió Arnau. “Puedes hablar catalán si quieres. Por cierto, catalán también lleva acento”, continuó Andreu, sereno. “I si vas tanto de listo no acento, es tilde payaso”, volvió a insistir el ‘troll’.

Puedes hablar catalán si quieres. Por cierto, catalán también lleva acento. — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

Aquí llegó el primer ‘zasca’ de Andreu. “Joder. No das una hoy”, contestó, adjuntando la definición de ‘acento’ que recoge la RAE. No contento con esta respuesta, Arnau continuó con su cruzada: “Casi champion pero no, el qe va de “listo” i graciosillo i no das una tu pringao, qe tienes qe venir a twitter a “corregir” para creerte algo mas listo perquè obviamente eres espanyol i de andalucia i eres un cateto, no val la pena perdre mes temps amb tu puta espaNYa sempre!”.

Joder. No das una hoy. pic.twitter.com/DB2GP4XvWv — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

“Intenta escribir bien Roger Arnau, por favor”, quiso calmar los ánimos el jugador de balonmano. “Per cert, com t’ha d’anar la vida al tenir 50 anys i estar així de gras (o almenys és el que aprentes) per venir a Twitter a fer-te el llest, adeu Juan andreu PUTA ESPANYA SEMPRE!”, volvió a escribir en catalán su interlocutor. “Tengo 34 años. Me sobran unos kilos pero me vienen bien para mi trabajo. Llevas un rato diciéndome que te vas, ¿qué pasa? ¿que no llega la profesora de refuerzo de lengua castellana?”, lanzó, irónico, Andreu.

Tengo 34 años. Me sobran unos kilos pero me vienen bien para mi trabajo. Llevas un rato diciéndome que te vas, ¿qué pasa? ¿que no llega la profesora de refuerzo de lengua castellana? — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

“Es que es tu madre y esta ocupada”, fue la contestación del incansable tuitero catalán. “Qué raro. Mi madre está aquí y me dice que ella no da clases, y menos a gente que no sabe escribir. ¿Cómo has sabido abrirte una cuenta en tuiter? ¿Te han ayudado a rellenar el formulario?”, siguió Andreu, tomándoselo con humor. Tras intercambiar varios mensajes más y tildar a Roger Arnau de “tonto profesional” y de “chaval de 2º de ESO”, ambos dieron por zanjada la discusión.

Joder. Es curioso que me lo digas. Soy deportista profesional. Cada uno somos profesionales en nuestro campo. Yo deportista profesional, y tú tonto profesional. ¡Enhorabuena! — Juan Andreu (@juan_andreu85) October 17, 2019

La comunidad tuitera no paró de aplaudir la actitud de Andreu. “Hoy te dan un sillón en la RAE por tu labor correctora ante imbéciles. No debe ser fácil aguantarlo. Un sillón grande, claro”, bromeaba un usuario. “Menos mal que no le has hablado de las comas de puntuación. Si no, se le fríe el cerebro…”, reía otro. “Confirmamos, el Zasca ha pasado de Despeñaperros para abajo y ya se está oyendo en Canarias”, afirmaba un tuitero más de entre los muchos que no pararon de felicitar a Juan Andreu por su soltura ante el 'hater' que no paró de atosigarle... sin éxito.