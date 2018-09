El PP intenta sin éxito convencer a UPL para frenar moción en Villaquilambre

(Actualiza la anterior sobre el mismo tema JJ4032, con declaraciones del líder de la UPL sobre la posición definitiva de su partido )

El PP ha contactado en las últimas horas con el líder de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, para tratar de convencer a sus concejales en el municipio leonés de Villaquilambre de que frenen la moción de censura contra el alcalde Manuel García (PP), pero la UPL lo ha descartado.

Fuentes conocedoras de las conversaciones han informado a Efe de que ha sido el propio alcalde de Villaquilambre, junto con el secretario general del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz-Vitorio, entre otros, quienes han tratado de convencer a Luis Mariano Santos de que haya un cambio en la postura de la UPL, cuyos concejales firmaron la moción de censura junto con el PSOE, Ahora Villaquilambre, IU y UPyD.

Los populares aprovecharon la presencia en las Cortes de Castilla y León del líder leonesista, en la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su aparición en el sumario del mismo caso Enredadera, para sondear la posibilidad de cambiar la postura de su partido y también pedir un encuentro directo con los propios concejales antes de que mañana se celebre el pleno municipal.

Según las mismas fuentes, en la conversación, Santos no ha garantizado al PP que los concejales de su formación vayan a aceptar sentarse hablar sobre la posibilidad de dar marcha atrás a su postura, aunque sí les trasladaría el ofrecimiento realizado por el alcalde y el Grupo Popular.

El líder leonesista, no obstante, ha planteado al PP la dificultad que entrañaría un cambio de postura para su partido y los efectos que tendría en el plano electoral, mientras que sus interlocutores han cuestionado que la UPL pueda dar el gobierno municipal de Villaquilambre al PSOE apoyado por Podemos.

El anuncio de dimisión de la concejala Mónica Varón (PP), quien también aparece en las conversaciones grabadas por la Policía en el caso Enredadera, y la explicación jurídica por parte de un abogado sobre la situación procesal del alcalde, que sostiene que no está investigado en la causa -imputado-, han sido otros de los argumentos dados por el PP para tratar de convencer a la UPL.

En una conversación con EFE, después de conocer la publicación de la información sobre estos contactos, Luis Mariano Santos ha confirmado la existencia de los mismos, pero ha asegurado que los concejales de la UPL mantendrán su postura de apoyar la moción de censura y no se reunirán con el PP.

Para que la moción de censura salga adelante es necesario que los representantes de la UPL mantengan la posición que expresaron cuando la firmaron, ya que en caso de que se abstengan o voten en contra no prosperaría, al haber alcanzado el PP acuerdos con concejalas no adscritas para que no la apoyen.

El Ayuntamiento de Villaquilambre está formado por cinco concejales del PP, que ostenta la alcaldía tras llegar a acuerdos con otros grupos incluida la UPL, además de tres concejales del PSOE, dos de la UPL, dos de Ahora Villaquilambre -Podemos-, uno de UPyD, uno de IU y tres concejales no adscritos que antes pertenecían a Ciudadanos.