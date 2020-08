El ingrediente que ha usado Arguiñano en su 'paella' y que indigna a los valencianos

Llevamos años siguiendo paso a paso las recetas de Karlos Arguiñano ya sea por televisión, por su blog o por sus libros de cocina. Pero hay veces que se mete la pata y esta vez la ha liado al utilizar un ingrediente prohibido para la paella valenciana. Las redes se han incendiado al ver cómo el cocinero utilizaba el chorizo para preparar este plato tan característico de la gastronomía en nuestor país y han optado por hacerle ver que ese arroz que estaba preparando era de todo menos paella.

Una de las personas que no han dudado en contestar al tweet en el que mostraba un vídeo cocinando esta peculiar paella ha sido Samantha, concursante de ‘OT 2020’, que le ha dado una tajante respuesta como buena valenciana que es. Y no ha sido la única, porque el vídeo en cuestión ha tenido miles de reproducciones y cientos de reacciones tanto a favor como en contra de este arroz tan fácil de preparar pero con una mezcla extraña de ingredientes ya que lleva tanto pollo como marisco.

Cabreo en las redes por la paella de chorizo de Karlos Arguiñano

Aunque Karlos Arguiñano había indicado que se trataba de una paella mixta y en ningún caso de una paella valenciana, lo cierto es que son muchos los que se han indignado al ver su receta. “Prepara una deliciosa paella mixta ¡Para los amantes de la carne y el marisco! Disfruta de un irresistible arroz con pollo y chorizo, verduras, langostinos y mejillones”, ha escrito. En el vídeo que ha compartido el cocinero podemos ver cómo comienza friendo el pollo, un paso que sí es necesario para comenzar a preparar una paella. Posteriormente añade la cebolla y el ajo para freírlos lentamente pero, atención porque, cuando le tocaba el turno al resto de ingredientes del sofrito, ¡ha añadido chorizo!

El chorizo es un ingrediente prohibido en la paella aunque muchas veces pueda parecer lo contrario porque muchos restaurantes lo ofrecen en sus cartas, sobre todo en el extranjero. Después añade las judías verdes y el tomate rallado natural para continuar con la receta, pero habiendo añadido previamente el chorizo, son muchos los que han dejado de ver inmediatamente la receta y se han lanzado a comentarle que eso que estaba haciendo es una auténtica aberración. Pimentón, azafrán, de nuevo el pollo, el arroz, el agua caliente y la sal. Pero una vez más, otro problema, ya que le añade langostinos y mejillones, además de pimiento rojo. Un batiburrillo de ingredientes que no han hecho ninguna gracia a los valencianos.

La reacción de Samantha, de ‘Operación Triunfo’ al ver el chorizo

“Karlos no eh, no”, ha escrito Samantha, exconcursante de la última edición de ‘Operación Triunfo’, al ver cómo Arguiñano estaba echando chorizo a la paella. Como buena valenciana, conoce a la perfección todos los ingredientes que tiene que llevar este plato típico de su tierra, y no le ha hecho ninguna gracia eso de que lleve chorizo. Tanto ella como muchos otros, que no han dudado en expresar su indignación mencionando al cocinero. “Lo que acabas de hacer con la paella es como si un valenciano dijera que el marmitako se hace con habichuelas, pimientos de padrón, puré de pepinillos, conejo y sardinas todo guisado en una marmita…”, comenta una seguidora. “Yo voy a hacerme el sábado para cenar una merluza a la vasca con bacon, fideos y cacahuetes que la va a petar. Merluza a la vasca”, ha dicho otro con mucho humor, refiriéndose a uno de los platos tradicionales de la cocina de la tierra de Arguiñano. Y como estos muchos otros ejemplos que han indignado a los valencianos.