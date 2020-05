COPE ha tenido acceso al informa de la Guardia Civil sobre el 8-M en el que queda constancia que la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro sanitario que existía y aun así celebró la manifestación de aquel día. Por este informe ha sido cesado el coronel Pérez de los Cobos.

Es más entre el 5 y el 14 de marzo (en el mismo límite de la declaración del Estado de Alarma) se celebraron en la Comunidad de Madrid autorizadas por la Delegación del Gobierno 130 concentraciones o manifestaciones, cuando el 6 de marzo la Comunidad de Madrid suspendió las actividades en las residencia de mayores y el 9 de marzo las escolares. Es más, el 28 de febrero, el servicio de riesgos laborales de la propia Delegación del Gobierno recomendaba mantener la distancia social ante la amenaza de un virus que podía producir la muerte.

La Guardia Civil concluye textualmente: "La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”.

LA ADVERTENCIA DE HERRERA SOBRE EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS

Este martes en su monólogo en ‘Herrera en COPE’, Herrera ha hablado uno de los temas que llevamos contando desde este lunes: el cese del coronel Pérez de los Cobos. Contaba Hererra la sucesión de los hechos y el por qué el Gobierno ha tomado la decisión de destituir a este coronel de la Guardia Civil.

Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por no facilitar al Ministerio información de las diligencias s que se están practicando por la manifestación del 8My que de momento ya han costado la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, son dos informes técnicos, de Sanidad, del 3 y el 6 de marzo, que ya advertían contra las concentraciones, que a pesar de todo se realizaron. Y el golpe de ayer, el cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público ante el aluvión de responsabilidades que han comenzado a exigirse por la gestión de la pandemia y también es la prueba de que Sánchez no va a tener escrúpulo alguno para defenderse, hará a todo lo que pueda y todo lo que le permite la Justicia y la oposición para intentar protegerse él y sus ministros sin miramientos, con talante autoritario como el que mostró el cese de ayer.

EL MENSAJE DE LUIS DEL VAL A MARLASKA

También Luis del Val, en su imagen que nos ofrece cada día en ‘Herrera en COPE’, ha hablado sobre el coronel Pérez de los Cobos. Achaca el profesor al ministro del Interior que haya cesado al coronel por “atentar contra el honor y la deontología de un coronel de la Guardia Civil” y que esta acción la haya llevado a cabo un “juez, que conoce a la Guardia Civil, que le habrá encargado más de una investigación, y que conoce al dedillo la probidad del Cuerpo y su demostrada decencia”.

Y continúa Del Val, “ayer, si las motivaciones son ciertas, derrumbó usted el prestigio de una biografía relevante, ignoro si por mostrarse sumiso al presidente del Gobierno, corriendo presto y servil a cumplir una acción que le aliviara, o bien fue por un arrebato de soberbia, cuando el coronel, en cumplimiento de su deber y su decencia, se negó a mostrarle una investigación ordenada por un juez y que había que entregar al juez, al Poder Judicial, que no es el Poder Ejecutivo y esa separación es la que cimienta el Estado de Derecho y nuestras libertades. Pero fuera por soberbia o por infamia el cese de Pérez Cobos, si así fueron los hechos, deja al cesado con honor y a usted sin él, ni siquiera como un prevaricador, porque la dignidad de Pérez Cobos le impidió a usted intentarlo”.

DIMITE EL DAO DE LA GUARDIA CIVIL TRAS EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS

Laurentino Peña, director ajunto operativo (DAO) de la Guardia Civil ha dimitido un día después de que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, cesara esta lunes al coronel Diego Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza”.

Este cese que ha sido duramente criticado está provocando una serie de reacciones como la que hemos conocido este martes tras el cese de Peña, aunque todavía n ha trascendido la decisión por la que ha dado este paso, aunque todo apunto que podría guardar alguna relación con el cese de Pérez de los Cobos

EL EXMINISTRO SEBASTIÁN CRITICA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CORONAVIRUS

El exministro de Industria, Turismo y Comercio y económico Miguel Sebastián ha criticado en ‘Herrera en COPE’ la metodología que se está empleando en España para realizar las estadísticas de los datos del coronavirus, una vez que, nuevamente el Gobierno ha vuelto a cambiar de estrategia.

Sebastián habla de “un caos estadístico que no es bueno”, además de señalar que “la calidad de los datos en España de la pandemia es muy baja”.

Se pregunta el exministro “¿por qué en España no es el INE el que da los datos de la pandemia? Es el que debería hacerlo, al igual que ocurre en otros países, y no un grupo de personas que va cambiando los criterios porque le viene bien para lucir un dato mejor, y eso me parece intranquilizador”.