La inesperada advertencia de Margarita del Val sobre el papel de bares y restaurantes en la pandemia

Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), asegura que bares y restaurantes son "uno de los lugares más peligrosos" para la propagación de la pandemia.

En una entrevista con la revista digital NavarraCapital.es, Val señala que "la falta de una buena ventilación en muchos locales y de distancia de seguridad entre quienes comparten mesa, así como la no utilización de mascarillas mientras los clientes beben o comen, son algunos de los factores" de ese riesgo. Tras subrayar que actualmente solo se conoce el origen del 12% de los contagios, la experta ha considerado que la hostelería debería centrarse en "revisar sus instalaciones de ventilación y aire acondicionado". "Hay muchas alternativas que se deberían apoyar desde las comunidades autónomas", ha dicho, y ha advertido de que "abrir las ventanas de par en par vale solo para unos días, no para todo el invierno".

¿ES MARGARITA DEL VAL PARTIDARIA DE UN CONFINAMIENTO TOTAL?

Por eso ha recomendado "poner filtros, no necesariamente de los que en una sola pasada eliminan los virus como los HEPA" o "usar medidores para ver cuánto CO2 hay en el aire", ya que son a su juicio "medidas tecnológicas sencillas que ayudarían mucho a la hostelería, que tendría que estar mejor informada". "Esa es una de las cosas en las que quizás hemos fallado un poco", ha apuntado, y agregado que la transmisión del virus por el aire "juega un papel muy importante", antes ignorado, por lo que no entiende la razón de por qué la Organización Mundial de la Salud (OMS) "no reconoce todavía esta vía de contagio".

Margarita del Val ha comentado además que no es partidaria de un confinamiento total sino de "la prevención y de ser mucho más eficaces en las labores de diagnóstico y localización de los contagiados, lo que no pararía la economía y daría "más estabilidad".

Tampoco ha visto utilidad al cierre de parques cuando el deporte, el sol, los buenos hábitos alimentarios y la protección de la piel refuerzan nuestras defensas, aunque ha apostado por la práctica deportiva que se puede hacer de forma aislada, "si es de mucho contacto, no”. Por último en referencia a las vacunas ha explicado que "están avanzando muy rápidamente sin coger atajos en seguridad y ética”, por lo que se ha mostrado esperanzada aunque queda "un largo recorrido por delante". Este otoño y este invierno "serán duros" y la covid hasta que llegue la vacuna habrá supuesto "una cura de humildad para la especie humana".

