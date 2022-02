Inés Arrimadas: "Gracias a nuestra responsabilidad, hoy pierden Bildu y ERC"

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que secundará la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, ha asegurado durante su intervención en el pleno que “hoy, es un día importante para España. Es un día importante para España porque se va a aprobar una normativa fundamental para una de las cuestiones más relevantes en la vida de cualquier ciudadano español, que es su puesto de trabajo y su futuro laboral”

La líder del partido naranja ha considerado también que hoy también es un día crucial para España porque, por primera vez en mucho tiempo, “los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. Hoy pierde Bildu, hoy pierde ERC, y hoy pierde el sectarismo que quería hacer de nuestro país un país mucho peor para la contratación laboral”.

“Sabemos que el empleo, la precariedad y el paro han sido uno de los principales problemas estructurales de España. y lo sigue siendo. Lo ha sido con gobiernos del PP y del PSOE. Lo ha sido con normativas laborales del PP y del PSOE, que no llegan a asumir que tenemos un problema de país y que no se funciona con su dialéctica de echarse la culpa los unos a los otros”

También ha constatado que “los datos están ahí, y tanto con gobiernos del PP y del PSOE hemos sido líderes en precariedad, en paro y en paro juvenil”, y le ha pedido tanto al PP como al PSOE y Podemos que “no se esfuercen tanto en hacer estos discursos parlamentarios”. Arrimadas ha aseverado que “el PP va a votar siempre ‘no’ a cualquier normativa que apruebe el Gobierno del signo contrario, igual que el PSOE y Podemos votarían ‘no’ a cualquier normativa laboral del PP, aunque estuviera valorada por los agentes sociales”. “Sólo se ponen de acuerdo para repartirse RTVE, los jueces y el Tribunal de Cuentas”, ha asegurado.

La portavoz de C’s, además, ha valorado la apuesta de su formación, a la que ha reivindicado como “necesaria en medio de estos partidos políticos”. “En los momentos importantes para España, Ciudadanos aporta sensatez y sentido de Estado”, ha subrayado.

“Es la norma menos ‘sanchista’ de las que se puedan aprobar”

Durante su intervención, Arrimadas también ha destacado que esta “no es una norma de Sánchez, ni de Yolanda Díaz, ni del Gobierno”, sino que esta norma “la han hecho los agentes sociales”. “Es la norma menos ‘sanchista’ de las que se pueden aprobar en esta legislatura. Se parece muy poco a lo que prometía Sánchez o lo que exigía Podemos, y entierra muchas de las soflamas de la izquierda sobre la reforma laboral”, ha recalcado.

Así, Arrimadas ha sostenido que “esta norma consolida elementos de la reforma laboral de 2012”, ya que según su criterio “crea más seguridad jurídica”.

“Es mejorable, sin duda, pero también aporta mejoras. Va a otorgar a España credibilidad de cara a la recepción de los fondos europeos porque viene avalada por los agentes sociales”, ha respaldado.

También ha criticado que “es ridículo” que el PP diga que la reforma de 2012 es maravillosa, “como si no hubiera habido paro y precariedad desde entonces”.

Por último, Arrimadas no ha dudado en volver a realzar que gracias a la responsabilidad de C’s “Bildu y ERC no han conseguido meter sus zarpas en la normativa laboral de España. Hoy han perdido poder de negociación. Ciudadanos ha conseguido que los futuros contratos laborales de los españoles no dependan de lo que decida Otegi y Rufián en un despacho con estos señores del Gobierno”.

“Siempre vamos a pensar en el interés general, aunque no nos gusta este Gobierno. Somos conscientes de que mientras esté este Gobierno cada uno de nuestros votos va a servir para que hagan el menor daño posible a España”, ha manifestado.

