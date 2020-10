La incógnita sobre el voto del PP pone en punto de mira el papel de Pablo Casado en la moción

Pablo Casado ha evitado hablar de la moción de censura de Vox este lunes en el Comité de Dirección del PP. El presidente del grupo popular quiere evitar hacer ninguna consideración sobre este tema porque lo considera una "cuestión menor". Así lo ha recalcado Casado este lunes, que ha expresado que no piensa gastar en este asunto "ni un minuto": "No voy a gastar ni un minuto en ese tipo de cuestiones menores. Nuestra postura quedó fijada hace semanas".

De hecho ni se ha hablado este tema en la reunión que ha mantenido el PP este lunes en Génova, que se ha centrado principalmente en defender su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), una nueva iniciativa que han presentado al Congreso y que busca "despolitizar la justicia".

​Principales incógnitas

Aunque Casado no quiere hablar de esta moción, ahora mismo es el PP una de las pocas formaciones que todavía no ha revelado el voto, y las presiones por parte de la formación de Santiago Abascal han subido en las últimas horas. Así lo ha hecho la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien ha advertido este lunes que "todo lo que no sea un sí a la moción de censura es un sí a este gobierno socialcomunista".

Sin embargo, lo que parece cierto es que la inmensa mayoría de los dirigente de la cúpula del PP prefieren votar que 'no'. Así lo ha recalcado por ejemplo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Según apuntan diversos medios, la decisión ya estaría perfilada desde hace días, pero no será hasta el miércoles cuando Casado se lo traslade primero a sus diputados y después hacerla pública.

Otra incógnita resuelta, al menos puertas adentro, es quién subirá a la tribuna de oradores en las dos jornadas que dura la moción. Fuentes de Génova consultada por varios medios de comunicación explican que será el propio Casado quien rebata a Abascal, aunque públicamente no se ha confirmado que esto vaya a ser así.

Este lunes hemos conocido que Pablo Iglesias hará uso de su prerrogativa gubernamental para contestar a Abascal sin límite de tiempo. También asistirá Sánchez al pleno, después de que su presencia no estuviese tan clara, ya que tenía previsto asistir a otro acto el miércoles.