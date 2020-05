Imágenes del día: el misterioso objeto de Pérez-Reverte y el homenaje de Iker Casillas a la Selección

Comienza la semana y muchos de nuestros rostros conocidos la han comenzado publicando nuevas imágenes en sus redes sociales. Desde Pérez-Reverte hasta Carlos Herrera han compartido en las últimas horas sus mejores fotografías. A continuación repasamos las más destacadas del día.

El misterioso objeto de Pérez-Reverte

El periodista y escritor, Arturo Pérez-Reverte ha compartido esta curiosa reflexión sobre uno de los objetos que guarda con más cariño en su casa: "Un sable no siempre es un arma.Cualquier afición, un móvil cualquiera que libere al ser humano de lo inmediato, si así lo desea, para llevarlo a otras regiones de placer y gratos ensueños, desde la simple contemplación de lo bello, útil o interesante hasta la penetración intelectual en cuanto ese objeto hace posible, ha salvado y salva, desde hace siglos, al ser humano de sus pozos oscuros y sus peores abismos".

El homenaje de Iker Casillas a la Selección

El portero español ha querido recordar una de las imágenes a las que más cariño guarda de aquella selección con la que fue campeón hasta en tres ocasiones: "Es difícil que se ganen 3 torneos seguidos tan importantes como Euro-Mundial-Euro pero aquel equipo tenía algo. No sé si ese algo se puede resumir en esta foto que fue tan especial. Y eso que la hicimos después de ganar la primera Euro (segunda para España) en el 2008".

La petición de Juanma Moreno a Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía ha vuelo a pedir a Pedro Sánchez medidas contundentes para que Granada y Málaga entren cuanto antes en la Fase 1: "Creo que el Gobierno central no ha hecho las cosas de manera razonable con #Granada y #Málaga. Lo principal es la salud, sí. Y somos los primeros en defenderla, pero seguimos sin tener una explicación convincente. Reivindicamos transparencia y criterios objetivos para todos".

La vuelta al trabajo de Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía en su primer día de entrenamiento tras el confinamiento. "Estamos de vuelta", ha escrito el jugador sevillano junto a la imagen

El look de Carmen Lomana

La diseñadora y colaboradora de 'Fin de Semana COPE' ha compartido con todos sus seguidores el look que ha utilizado para salir a las calles de Madrid durante estos primeros días de desescalada: "Hace mucho que no ponía una foto de escalera. Hoy saliendo a la peluquería. Un pequeño regalo después del confinamiento: "Hace mucho que no ponía una foto de escalera. Hoy saliendo a la peluquería. Un pequeño regalo después del confinamiento".

Martínez-Almeida comprueba la intensa labor de Cruz Roja

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha acompañado Doña Letizia para conocer de primera mano el trabajo de Cruz Roja durante estos complicados días: "iAlgo define a Cruz Roja es que siempre está ahí cuando más se le necesita. #CRUZROJARESPONDE ha movilizado a más de 40.000 voluntarios durante el Covid19. Hoy hemos ido a su sede a agradecérselo junto a SM La Reina, a quien agradezco su preocupación por Madrid".

Las camisetas de Carlos Herrera

El comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, continúa haciendo radio desde su casa de Sevilla para seguir informando a todo el país sobre la última hora provocada por el impacto del coronavirus en nuestro país. Este lunes ha elegido la de la Sociedad Deportiva Huesca.