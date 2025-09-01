COPE
Podcasts
España
España

Illa y Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica).

¿Cree que el Gobierno está influyendo para conceder la amnistía a Puigdemont?

Glòria Sánchez / Europa Press

Carles Puidemont

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente Pedro Sánchez había abierto la puerta a reunirse con Carlos Puigdemont varias veces. La última, el pasado mes de agosto, pero esta mañana hemos conocido que será el presidente de Cataluña, Salvador Illa, el que acuda a la cita en Bruselas para escuchar las exigencias del prófugo de la justicia y líder de Junts. La reunión, según ha explicado la Generalitat, será mañana mismo.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.

 Illa, ha enmarcado esta vivista en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo.

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking