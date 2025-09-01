Illa y Puigdemont se reunirán este martes en Bruselas

El presidente Pedro Sánchez había abierto la puerta a reunirse con Carlos Puigdemont varias veces. La última, el pasado mes de agosto, pero esta mañana hemos conocido que será el presidente de Cataluña, Salvador Illa, el que acuda a la cita en Bruselas para escuchar las exigencias del prófugo de la justicia y líder de Junts. La reunión, según ha explicado la Generalitat, será mañana mismo.

En concreto, se reunirán en la delegación del Govern ante la Unión Europea en Bruselas a las 16.15 horas.

Illa, ha enmarcado esta vivista en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo.

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor primero, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que Puigdemont ha aceptado.