Illa (PSC) sobre los votos que hicieron alcalde a Collboni: "A mí me hicieron un Aragonès"

Sobre la posible dimisión de Sánchez: "No me pongo en este escenario"

El líder del PSC y candidato al 12M, Salvador Illa, ha asegurado que conoce las reglas del juego político en relación a los pactos y a los votos, como los que hicieron alcalde a Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona: "A mí me hicieron un Aragonès".

Así ha respondido en una entrevista de 'ElMón.cat' recogida por Europa Press este sábado, preguntado por la expresión 'hacer un Collboni', en relación a los votos de PP, Comuns y PSC que impidieron que el candidato de Junts, Xavier Trias, fuera alcalde de Barcelona.

"No he dicho nunca esta expresión ni me gusta utilizarla. Es verdad que gané las elecciones, pero también conozco cuáles son las reglas de juego", ha añadido Illa, que ganó las pasadas elecciones catalanas pero Pere Aragonès asumió la Presidencia de la Generalitat con los votos de ERC, Junts y la CUP.

Illa ha reiterado su voluntad de abrir una nueva etapa tras diez años en Catalunya que, a su juicio, no han sido buenos, y ha concluido: "Me veo con ánimos de encabezar esta nueva etapa y convoco a todo el mundo a abrirla".

POSIBLE DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Illa ha asegurado que respeta la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo, pero ha afirmado que no considera su dimisión: "No me pongo en este escenario".

Asimismo, ha sostenido que no se esperaba la decisión de Sánchez, que ha definido como un "acto de sinceridad".

El candidato ha apuntado a la actuación de los poderes políticos, sobre si tienen límites o consideran que todo vale: "Me preocupa que las personas y las formaciones políticas tengan claros ciertos límites. Si no, se acaba todo".