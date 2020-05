Illa anuncia que las franjas horarias desaparecerán en la fase 2

Las franjas horarias establecidas en la actualidad para regular la salida ordenada de los niños, los mayores de edad y los jóvenes y adultos que practican deporte en la calle desaparecerán para aquellos territorios que entren en la fase 2 del plan de desescalada, ha avanzado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Illa ha dado la razón al PNV, que en su solicitud para pasar a partir del próximo lunes a la fase 2 ha pedido la eliminación de estas franjas horarias. "Tienen razón", le ha concedido el ministro al diputado nacionalista Joseba Aguirretxea.

En la actualidad, sólo las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa, junto a Formentera (Baleares), se encuentran en fase 2, mientras que el conjunto de los dos archipiélagos, así como Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, parte de Catalunya, las provincias castellanomanchegas de Cuenca y Guadalajara, así como ciertas áreas rurales de Castilla y León, aspiran a progresar a esta fase a partir del lunes.

El sábado pasado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden por la que flexibilizaba la práctica al aire libre de actividad física de todas aquellas personas de hasta 70 años a cualquier hora del día, con la única excepción de la franja horaria reservada entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas a los mayores de edad y personas más vulnerables ante la COVID-19.

Illa también ha señalado que están valorando flexibilizar aún más de lo inicialmente previsto las restricciones en materia de aforo para bares, restaurantes y comercios del 40 por ciento previsto hasta el 50 por ciento, otras de las demandas del PNV y que el ministro se ha comprometido a estudia. Pero algún margen tiene que haber, ha advertido Illa.

Illa espera que la mayor parte del país esté ya en fase 1 en próximos días

Cabalar

Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y gran parte de Castilla y León son las únicas Comundidades Autónomas que todavía permanecen en la fase 0 pero que han pedido pasar a la siguiente a partir del lunes 25 de mayo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confía en que "en los próximos días" la mayor parte del país esté ya en la fase 1 del plan de desescalada. Además, ha recordado que desde este lunes cerca del 70 % de la población española se encuentra en fase 1, el 30 % permanece en una fase 0 y 45.000 personas en la fase 2.

Tras las 9 reuniones bilaterales celebradas ayer, esta tarde concluyen los encuentros que el ministro está manteniendo con las comunidades para abordar el paso a las distintas fases, decisión que se comunicará mañana a los respectivos gobiernos autonómicos y posteriormente a la ciudadanía.

"El Gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en la Fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días", ha afirmado Illa que, no obstante, ha advertido de que el proceso de desescalada "no es ningún examen ni ninguna competición por llegar antes".

"Se trata de un proceso dirigido a que todos salgamos juntos, y que salgamos bien, con seguridad, protegiendo ante todo la salud de la ciudadanía. Queremos salir lo antes posible, es cierto. Pero para ello, hay que dar pasos con todas las cautelas y precauciones", ha insistido.

Ha celebrado que los esfuerzos realizados han tenido sus efectos sobre la evolución de la epidemia y que casi 6 semanas después de que concluyera el permiso obligatorio retribuido recuperable no se ha visto ningún efecto negativo en el número de casos. Tampoco las medidas de alivio ni el paso a diferentes fases de transición de todo el territorio han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia.

El diputado del C's Guillermo Díaz ha denunciado que el Gobierno no quiso decir la verdad al comienzo de la pandemia por no reconocer que la falta de mascarillas fue la única razón para no establecer su uso como obligatorio.

Illa ha reconocido que habrá colectivos específicos que tendrán que recibir ayudas del Gobierno, pero también de los servicios sociales de las administraciones locales y ha argumentado que el Ejecutivo nunca ha dicho que las mascarillas no fueran recomendables.

El ministro ha respondido al finalizar su comparecencia varias preguntas -escritas que se habían convertido en orales- del PP destinadas incialmente al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, que se ha sentido indispuesto esta mañana en el Ministerio y ha sido trasladado al hospital.