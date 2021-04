Iglesias, sobre su supuesto proyecto audiovisual: "Me quedan unos cuantos años en política"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que cuando deje la política volverá a dar clases en la universidad y a hacer programas políticos en televisión, pero para eso "queda mucho tiempo" porque "aún le quedan unos cuantos años en política".

Así ha respondido en esta mañana en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press cuando le han preguntado por la noticia publicada en 'ABC' que asegura que está en conversaciones con el productor Jaume Roures para sumarse a un nuevo proyecto audiovisual.

"No sonaría mal que hubiera un poco más pluralidad mediática en España. Pero me quedan unos cuantos años en política. Después ya lo he dicho, daré clases de política y retomaré lo que hacía antes de estar en Podemos con La Tuerka y otros programas. Para eso queda mucho tiempo. Si alguien diera un paso adelante que asegure que en España el duopolio mediático se viera compensada por algo más de pluralidad ideológica eso sería bueno para la democracia española", ha respondido.

No obstante, Iglesias ha aseverado le quedan "unos cuantos años en política". "Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Vamos a salir a ganar pero tengo experiencia de diputado de oposición y estaré donde me coloquen los ciudadanos. Me queda mucho trabajo por hacer en mi partido y ya veremos lo que pasen el futuro. Si es en un escaño de oposición allí me tocará estar", ha dicho.