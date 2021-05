Iceta defiende el traspaso de prisiones al País Vasco y dice que Cataluña las gestiona "relativamente bien"

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido la "normalidad" de la transferencia de los centros penitenciarios, que va a firmar este lunes en Bilbao junto al vicelehendakari del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. El acuerdo también incluye el traspaso de las competencias de transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el ministro ha admitido este lunes que, sin embargo, le preocupan "algunas reacciones de hostilidad" a la transferencia de prisiones cuando, según ha insistido, "no estamos haciendo más que cumplir con la ley". "No me gustaría vivir en un país en el que las leyes no se cumpliesen. Normalidad, si se quiere retorno a la normalidad, y desde luego la voluntad de cumplir con la Constitución, con el Estatuto, con las leyes", ha afirmado.

En todo caso, ha precisado, en relación a los presos de ETA, que todos los reclusos cumplen sus penas "allí donde determinan los jueces y las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios". "Eso está sometido a un control judicial", ha manifestado el ministro, que ha defendido que "cumplir una pena cerca de tu familia y de los tuyos puede favorecer la reinserción".

"Pero en lo que a muchos preocupa no tiene que ver. Dónde se cumple una pena o si se puede producir un traslado de un preso o si se puede progresar en los grados de reinserción y rehabilitación, en definitiva, será una decisión que seguirá en manos de los tribunales y de los jueces de vigilancia penitenciaria", ha subrayado.

Asimismo, ha considerado que Cataluña, la comunidad que ya ejerce la competencia de prisiones, la ha desarrollado "razonablemente bien" y el cumplimiento de penas por parte de dirigentes independentistas en cárceles de esa comunidad "no ha supuesto un privilegio, como dicen algunos".

ACERCAMIENTOS DE PRESOS

Respecto los acercamiento de presos de ETA que se están produciendo, ha indicado que "todos aceptamos, en general, que lo más normal es que el cumplimiento de las penas se produzca cuanto más cerca de tu entorno mejor", aunque esa posibilidad no se había desarrollado por la existencia de ETA.

"Afortunadamente eso ha quedado atrás y también ahí vamos a ver de forma absolutamente natural, desde luego siempre bajo control judicial, un acercamiento, una progresiva reinserción de gente que estuvo vinculada a la violencia terrorista y ahora ya no lo está", ha afirmado.

NUEVAS COMPETENCIAS ANTES DE FINAL DE AÑO

Iceta ha anunciado que, tras la firma de este paquete de transferencias, se prevé convocar una nueva reunión de la Comisión Mixta en la que se puedan "firmar transferencias significativas". En este sentido, ha explicado que "se trabaja" en temas como el Ingreso Mínimo Vital, inmigración y Cercanías, aunque ha eludido "poner fechas" que no está "en disposición de cumplir" para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. No obstante, ha señalado que este lunes se firmarán esas cuatro transferencias y "seguirá habiéndolas en el futuro".

En esta línea, ha explicado que "la idea" es que antes de que finalice el año haya una nueva Comisión Mixta y, en ella, "se puedan firmar transferencias significativas". Según ha explicado, "se trabaja en temas tan relevantes como el IMV, la política de inmigración o Cercanías". "Hay muchas cosas que hacer. El trabajo por el desarrollo del Estatuto sigue adelante y tendrá rendimientos", ha asegurado Iceta, que ha precisado que "se irán viendo qué cosas son más factibles o plantean dificultades".