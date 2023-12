Ibarrola dice que el acuerdo de gobierno es "una muy mala noticia" para Pamplona y "pierden los pamploneses"

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha manifestado este viernes que el acuerdo de gobierno municipal firmado ayer por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin es "una muy mala noticia" para Pamplona y ha opinado que, con la moción de censura acordada también con el PSN, "pierden los pamploneses".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha insistido en que los partidos que han acordado la moción de censura "lo venían trabajando desde hace meses" y "todo ha formado parte de una gran mentira". "Es una muy mala noticia para Pamplona", ha opinado.

Según ha dicho, "queda absolutamente demostrado que su mentira continuada de parálisis es falsa, han tenido que disfrazar un acuerdo firmado en Madrid por intereses personales de sillones". "Pierde Pamplona y pierden los pamploneses", ha expuesto.

Ibarrola ha indicado que acaban de lanzar una web que se llama latraicionapamplona.com, donde "todos los ciudadanos pueden valorar 108 proyectos e iniciativas puestas en marcha por este equipo de gobierno en tan solo seis meses". "Frente a esto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en su balance de los 100 días, dijo 'hemos echado a andar'", ha indicado, para incidir en que "hemos trabajado más de cien proyectos a pesar de la coordinadora del no y de un intento de bloqueo permanente".

Ha afirmado que la presidenta del Gobierno "no admite preguntas", "no hay respuesta" y ha pedido a los medios de comunicación que pregunten a Chivite "a ver cuándo firmó este acuerdo, cuándo vendió Pamplona, qué importancia le da a la capital de Navarra". "Pase lo que pase en Navarra, pase lo que pase en España, pase lo que pase con Joseba Asiron alcalde, durante tres años y medio nos ha dejado encerrados y bloqueados para que no se le pueda cambiar", ha expuesto.

Sobre el organigrama municipal acordado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, Ibarrola ha comentado que "no tengo nada que decir". Ha censurado la responsabilidades dadas al edil abertzale Joxe Abaurrea, "que tiene un pasado bastante cuestionable de ni siquiera condenar el atentado terrorista que mató a nuestro compañero Tomás Caballero y además condenado por agresión a dos mujeres". "Para Joseba Asiron eso debe ser feminismo y progresismo; sabía que para Joseba Asiron esto era razonable, no me imaginaba que para los socialistas también", ha concluido.