Ibar tiene entre "miedo y alegría" ante su juicio para evitar pena de muerte

El español Pablo Ibar, condenado en 2000 en Estados Unidos a pena de muerte por un triple asesinato en 1994 en un juicio anulado en 2016 por el Tribunal Supremo de Florida, se encuentra con una sensación entre "miedo y alegría" ante la repetición de la vista a partir del 1 de octubre.

Así lo ha manifestado su padre, Cándido Ibar, durante la rueda de prensa en la que la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha presentado la campaña de crowdfunding para recaudar dinero para pagar su defensa.

Nacido en 1972 en Fort Lauderdale (Estados Unidos) Pablo Ibar es un español de origen vasco sobrino del ya fallecido boxeador José Manuel Ibar "Urtain" y ahora afronta su tercer juicio.

El primero celebrado en 1998 fue declarado nulo al no llegar a una unanimidad los miembros del jurado en su veredicto y en el segundo, que tuvo lugar en 2000, fue condenado a muerte por el asesinato del dueño de un local nocturno y dos modelos en Florida, por el que el presunto coautor fue absuelto en otra vista.

Cándido Ibar ha relatado que visitó el jueves pasado a su hijo en la cárcel de Florida en la que se encuentra y que ayer habló con él por teléfono.

"Dio las gracias por anticipado a todos por el apoyo y me dijo que se encuentra bien tras tantos años aunque parezca difícil de creer; está muy activo y firme aunque con un poco de nervios porque el juicio por fin se va a repetir por lo que nos da miedo y alegría al mismo tiempo", ha destacado Cándido Ibar.

El padre de Pablo Ibar ha adelantado que si sale absuelto su hijo volverá de momento a España y tras hablar con la familia deberá valorar si sigue viviendo o no en Estados Unidos, y ha apostillado: "Yo no me quedaría allí, pero él es el que tendría que decidir".

Pablo Ibar ha recibido en la rueda de prensa el apoyo del responsable de Pena de Muerte de la Sección Española de Amnistía Internacional, Carlos Escaño, y de representantes del mundo de la cultura, la poetisa Amaria de Alción y el actor Alberto Delgado, que han lanzado mensajes para sumarse al crownfundind junto a una foto de tamaño real del condenado.

El representante de Amnistía Internacional ha señalado que dos tercios de los estados del mundo ya han dejado de aplicar la pena de muerte y que el año pasado solo lo hicieron veintitrés.

Ha añadido que China es el país con más casos aunque no hay cifras pues es un "secreto de Estado", aunque son "miles", y que va seguido de Arabia Saudí, Irán, Pakistán e Irak, mientras que Estados Unidos es "el octavo mayor verdugo del mundo".

Por su parte, el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, ha explicado que a través de las diversas campañas de ayuda para la defensa en el juicio esta organización en los últimos años ha recaudado 1.044.680 dólares aunque aún quedan 255.320.

Ha precisado que también han colaborado los gobiernos de España, País Vasco y Navarra y las diputaciones forales de Álava y Vizcaya.

Andrés Krakenberger ha señalado que gracias a este dinero Pablo Ibar podrá tener una defensa en condiciones que no tuvo en el juicio en el que fue condenado, que incluso tuvo que ser aplazado en una ocasión porque su letrado fue detenido por un caso de violencia machista e incluso se lo llegó a encontrar en la cárcel, y que no presentó una prueba de ADN exculpatoria que ya se había realizado.

Ha añadido que ahora la nueva defensa cuenta con más informes periciales para demostrar que no se puede asegurar que es Pablo Ibar el que figura en un vídeo en el que se grabó el triple asesinato, muy borroso y de mala calidad, y que no consta su ADN en una prenda que fue encontrada junto a la escena del crimen.