Huesca contará en octubre con un festival de transición, hasta que se conozcan los resultados del proceso partipativo

La capital oscense contará en el mes de octubre con un festival de transición, hasta que se conozcan los resultados del proceso participativo en materia cultural. En ello ha insistido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien ha informado de que el gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Huesca continúa trabajando para la celebración en el mes de octubre del anunciado festival de transición.

El PP mantiene su apuesta de celebrar este año un festival de transición hasta que el proceso de participación ciudadana para determinar la política cultural que los oscenses quieren concrete las propuestas lúdicas y culturales a desarrollar. Un festival de transición que el PP está ultimando para ser celebrado en Huesca en el mes de octubre.

Por ello, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha considerado que "VOX llega tarde". En estos términos se ha expresado la alcaldesa tras conocer que VOX ha presentado un festival para sustituir al festival Periferias y que ha denominado OscaGrooves. "VOX llega tarde con ocurrencias que no puede cumplir, porque no tiene presupuesto ni capacidad de trabajo", y es que "los que llevamos un año gobernando sabemos cómo son los plazos para poder lanzar un festival y si pudieran ejecutarlo no llegan a tiempo, sin embargo nosotros llevamos meses trabajándolo y es que no saben dónde están todavía".

Orduna ha explicado que "en Huesca, el proyecto para el festival de octubre está en marcha, llevamos tres o cuatro meses diciendo que había un festival y VOX puede pedir lo que quiera, no sé con qué fondos ni con qué impulso económico lo va a hacer".

Ha añadido que "el equipo de gobierno es el que lidera esto y la programación está hecha y lanzada, hemos cerrado las fiestas de San Lorenzo hace quince días y ya estamos con el festival de octubre, hace meses que se está trabajando en ese sentido".

El grupo municipal de VOX ha propuesto sustituir el eliminado festival Periferias de la programación cultural de la ciudad por el festival OscaGrooves.

Esta propuesta de festival responde al acuerdo al que ambas formaciones llegaron al inicio de esta legislatura en el Ayuntamiento, según el cual VOX aprobaba los presupuestos municipales a cambio de que el PP eliminase de la programación cultural de Huesca el festival Periferias y se sustituyese por otro dirigido principalmente a la juventud oscense.

Así lo ha recordado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, quien ha lamentado que no se haya cumplido, ya que el PP optó por iniciar un proceso participativo para recabar la opinión de la ciudadanía sobre la política cultura.

"Viendo que el equipo de gobierno no tiene ninguna intención de poner ningún festival en marcha ya no sólo este año, sino creemos que en ninguno de los otros años", porque "el famoso proceso participativo del que tanto hemos oído hablar todavía no se ha puesto en marcha ni se tienen noticias al respecto, hemos decidido presentar la programación completa para la puesta en marcha de un nuevo festival".