El hospital de emergencias de Madrid estará listo en otoño, llegará hasta mil camas y será modulable

Las obras del hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid siguen su curso sin retrasos y el hospital estará listo en otoño, un centro modulable con mil camas y que se puede activar en menos de 24 horas, ha informado este lunes el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

En una entrevista concedida a 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Aguado espera que este hospital no se use nunca, ya que solo se habilitará por grandes catástrofes, accidentes o pandemias como la actual. "Si se construye es un por un exceso de prevención. Lo ideal es que no lo usemos nunca", ha dicho.

Vuelta al cole segura

Respecto a la vuelta al colegio, el vicepresidente ha hablado de un regreso presencial pero segura a las aulas. "Necesitamos no tirar por la borda una generación de alumnos. Es imprescindible y hay que hacerlo con seguridad, garantizando la distancia social, con el uso de mascarilla a partir de los 6 años, entornos con concienciación permanente en el respeto de normas higiénicas. Soy de la teoría de que los colegios son más lugares de detección que lugares de contagio porque los ojos están puestos en que nuestros hijos estén seguros en las aulas", ha apuntado.

Ahora cuando regresan miles de familias a Madrid después de vacaciones, Aguado ha destacado la estrategia integral de retorno seguro preparada por la Comunidad. "No podemos bajar la guardia. Cada día el contador se pone a cero y un desliz puede contagiarnos o contagiar. Tenemos que acostumbrarnos a usar la mascarilla; es nuestro arnés, nuestro sistema antivirus. Habrá que usarla hasta que encontremos una vacuna y todos tenemos que estar concienciados en ello", ha manifestado.

Los madrileños están siendo responsables

El vicepresidente espera que la Comunidad no tenga que tomar más medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, recuerda que es Salud Pública quien tiene la última palabra y "tiene que ir siguiendo marcando el camino y que las medidas adoptadas funcionen".

Llevar puesta la mascarilla en todo momento en el trabajo será nuestro mejor arnés de seguridad frente al virus.#PorUnaVueltaSegura �� pic.twitter.com/puSY738UyO — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 31, 2020

"Me duele como al que más, siendo liberal, tener que cerrar un sector. Soy consciente de lo que supone, me solidarizo con todos ellos y les pido disculpas. Lo hacemos con un fin último, para dar pasos más severos. Los madrileños estamos siendo responsables y si viene una segunda oleada tenemos que aprender a capearla. Tenemos que estar en alerta, pero no generar alarma. El virus no entiende de leyes ni fronteras, habrá que mantener la guardia alta y todos colaborar", insiste.

Entre otras medidas, el también dirigente regional de Ciudadanos ha afirmado que irán resolviendo los problemas puntuales en los hospitales, como la ausencia de reactivos en el Hospital Clínico. Y ha apuntado que Madrid es la comunidad "con más PCR, con capacidad de hacer hasta 30.000 PCR al día.

"Es importante que se sigan haciendo para poder llegar a tiempo para que no exista una transmisión comunitaria. Hoy la situación está controlada pero en algún momento se puede desconectar. No hay en general una alarma excesiva porque las cosas se están haciendo razonablemente bien para garantizar que este otoño sigamos con nuestro día a día", ha concluido.