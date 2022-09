Hermine ya no es ciclón tropical, pero seguirá dejando "intensas" lluvias

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), organismo responsable del seguimiento de ciclones tropicales en el Atlántico Norte, ha informado de que Hermine ya ha dejado de ser un ciclón tropical, aunque en las próximas horas seguirá "lloviendo intensamente" en las Islas Canarias.



En un tuit del citado organismo, y recogido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los expertos han señalado que al dejar de ser un ciclon tropical no se emitirán más avisos a la población, pero, no obstante, han alertado de lluvias intensas en las Canarias por la gran cantidad de masas nubosas con gran contenido de humedad.



El pasado 23 de septiembre se formó la tormenta tropical Hermine entre las islas de Cabo Verde y la costa africana, moviéndose en dirección norte-noroeste hacia Canarias, y aunque no ha impactado en el archipiélago canario está dejando, de momento, lluvias generalizadas, intensas y persistentes, acompañadas de tormenta, durante este fin de semana y se espera que también lo haga mañana lunes.