Hermano de Álvaro Gijón califica su detención como instrumental: "La caza mayor eran Rodríguez y mi hermano"

Describe el registro en su casa como "light" a pesar de estar presuntamente colaborando en un soborno

El hermano del expolítico del PP Álvaro Gijón, Teófilo Gijón, ha explicado este jueves en el juicio contra los investigadores del caso Cursach que el registro en su domicilio fue "muy light" a pesar de que le estaban acusando de colaborar en un soborno de más de 1,5 millones de euros y ha calificado su arresto como instrumental.

"Dinero no buscaban ni por asomo. Les ofrecí abrir un trastero y otros cuartos de un ático y no quisieron. Tampoco quisieron el ordenador y la tablet", ha señalado durante su comparecencia como testigo.

El testigo se ha referido en este sentido al final de su declaración a los chats de los investigadores en los que al parecer se pedía "hacer dimitir a Álvaro Gijón" y les ha calificado de "desalmados", girándose levemente hacia ellos. "Han atacado a mis padres, dos personas mayores de 70 años. A mi madre le han destrozado la vida. Tiembla cuando llaman a la puerta y hace dos años que no quiere salir de casa porque la detuvieron yendo a comprar", ha relatado.

Gijón ha insistido en varias ocasiones en que a lo largo de su detención, paso por los calabozos y declaraciones, en ningún momento le acusaron de hechos concretos. "Solo me atribuían delitos. Me colocaban el pack del corrupto: cohecho, malversación, falsedad y fraude, entre otros", ha añadido.

Sin embargo, ha admitido a preguntas de las defensas que sí firmó el acta de una declaración en la que sí constaban hechos que se le estaban atribuyendo.

También ha destacado la presencia de los periodistas en los registros, a pesar de que las diligencias eran secretas. "Llegaron a estar esperándonos incluso en un domicilio que los investigadores no conocían", ha señalado.

Sobre los objetivos de la investigación, el testigo ha afirmado que la "caza mayor" eran José María Rodríguez y su hermano, pero que conforme Rodríguez fue dejando de tener cargos en el PP la causa se centró en su hermano. "Que iban contra mi hermano lo tenía claro, pero nunca pensé que irían contra mí o contra mi familia", ha añadido.

En relación a la transmisión del 98 por ciento de las participaciones de una entidad, que tenía un piso en propiedad, y que levantó las sospechas de los investigadores al poder ser un pago por las adjudicaciones de la ORA, Gijón ha insistido en varias ocasiones en que el motivo del traspaso era que él "por cuestiones económicas no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca". Según ha añadido, la trasmisión no fue inscrita porque las cuentas anuales no estaban todavía depositadas y no para ocultar que el piso pasaba a ser propiedad de Álvaro Gijón.

Por otra parte, en relación a los cambios de contraseñas en su correo electrónico que se habrían producido después de su detención y el registro de su domicilio, el testigo ha tratado de aclarar que no cambió las contraseñas sino que accedió a la cuenta "siguiendo los pasos previstos" para contestar correos y utilizarlo "de forma normal" en el trabajo.

Sin embargo, el letrado de las defensas Javier Barinaga ha recordado que se proporcionaron unas nuevas contraseñas que no funcionaban. En todo caso, Gijón ha insistido en que los discos duros con todo lo original está disponible todavía.

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este jueves con más declaraciones de testigos, entre ellos, familiares del expolítico del PP Álvaro Gijón y el mismo exedil.

Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.