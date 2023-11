El Govern rehúsa establecer "competición" entre mesas de diálogo e insiste en unir fuerzas

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha asegurado que la negociación con el Estado es una "carrera de fondo", por lo que ha rechazado establecer una "competición" entre las diferentes mesas de diálogo y ha apostado por unir fuerzas y que el independentismo trabaje conjuntamente para maximizar resultados.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha sido preguntada sobre la reunión prevista próximamente entre el PSOE y Junts para empezar a negociar sobre los puntos que pactaron para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Plaja ha restado importancia a la posibilidad de que el PSOE pueda reunirse en primer lugar con Junts, antes de que los socialistas puedan verse con ERC o que se lleve a cabo la reunión entre presidentes de Gobierno y Generalitat o la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos.

"Esto no es una carrera ni una competición. No es relevante quién va delante o después, lo importante es trabajar, hacerlo con discreción y conseguir resultados. Es una carrera de fondo en la que queremos sacar el mejor de los resultados. El orden no es importante", ha afirmado.

La portavoz del Govern, además, ha negado que haya un "interés partidista" detrás del ofrecimiento del presidente catalán, Pere Aragonès, a Junts para que entre a formar parte de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Estado.

Y es que el exconseller y eurodiputado de JxCat Antoni Comín ha acusado hoy al presidente de la Generalitat de "disimular mal" su "interés partidista" al invitar a Junts a participar en esa mesa de diálogo, ya que según ha denunciado, en la anterior legislatura Aragonès "puso como condición al PSOE que no hablase con JxCat" e "impidió que Junts formara parte de la mesa de negociación".

"Niego la mayor", ha respondido al respecto Plaja, que ha asegurado que el ofrecimiento de Aragonès a Junts es para "priorizar los intereses de los catalanes" y, en ese sentido, "sería bueno trabajar conjuntamente para conseguir el mejor de los resultados". "Pero cada uno es libre de tomar sus decisiones", ha sugerido.

Plaja ha explicado, por otro lado, que aún no hay una fecha agendada para la reunión entre el presidente catalán y el presidente del Gobierno, si bien hay contactos entre ambos equipos; en todo caso, el Govern confía en que se cierre con la "máxima celeridad posible", por que "no hay tiempo que perder".

La portavoz del Ejecutivo catalán ha asegurado que el Govern tiene "poca confianza" en que la Moncloa cumpla con los acuerdos cerrados con ERC, pero al mismo tiempo ha dejado claro que los republicanos tienen "toda la capacidad" para obligar a Sánchez a cumplirlos, ya que "si no lo hace, la legislatura española no avanzará".