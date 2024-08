El Govern prevé subvenciones extraordinarias para los Consells para paliar los sobrecostes en materia de inmigración

El Govern establecerá una línea de subvenciones extraordinarias para los Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para "paliar" los sobrecostes de las instituciones insulares en materia de inmigración, en concreto, para la acogida y tutela de niños y adolescentes extranjeros no acompañados.

Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, tras reunirse con el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba; el conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez; la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, y la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carme Reynés, para abordar la situación actual hacia la acogida de menores migrantes no acompañados.

La consellera ha insistido en su compromiso de hacer "lo posible" para extraer del presupuesto de la Conselleria "la máxima cantidad" para paliar los sobrecostes de las instituciones insulares, así como para buscar espacios para abordar recursos de primera acogida y de acogida residencial posterior.

"Desde el Govern no podemos dar la espalda a los consells", ha remarcado Cirer, criticando que desde el Gobierno de España "no se da respuesta" a las necesidades de las Islas para acoger a menores migrantes no acompañados.

